ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Общината: Пловдив е готов за зимата
Георгиева съобщи, че през зимата в града ще работят 93 машини - 53 снегорина, 23 разпръсквача на сол, 9 комбинирани машини, оборудвани с гребла за сняг и разпръсквачи, както и 8 челни товарача, единият от които е пригоден за почистване на труднодостъпни места.
ОП "Чистота“ разполага с достатъчни количества противообледенителни материали — над 4000 тона сол и 16 тона калциев дихлорид. От години Община Пловдив не използва пясък по време на зимната поддръжка на улиците, за да ограничи замърсяването с фини прахови частици.
Зимното дежурство стартира на 15 декември и продължава до 15 март, като при рязко понижение на температурите служители на общинското предприятие имат готовност за мигновена реакция.
"Следим прогнозите непрекъснато. Дежурните екипи в ОП "Чистота“ всяка нощ извършват обходи, за да успеем своевременно да реагираме при промяна на времето. При нужда мостовете и надлезите ще бъдат обработвани превантивно със сол, за да се избегне образуване на поледица“, допълни Десислава Георгиева.
Над 400 работници от ОП "Чистота“ и близо 80 служители от ОП "Градини и паркове“ ще се грижат за почистването на автобусните спирки, подлезите, парковете, тротоарите и междублоковите пространства.
"Днешната проверка показа, че техниката е в отлично състояние и е напълно готова да осигури ефективно почистване, нормална проходимост и безопасност в града през зимните месеци,“ подчерта заместник-кметът Ангел Славов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 101
|
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Журналист за протеста в Пловдив: Толкова много хора досега не бях...
11:21 / 02.12.2025
Предприемач от Пловдив: Намирисва ми на възстановка, къде е полиц...
08:30 / 02.12.2025
Огромната ледена пързалка в Пловдив заработва от днес
08:07 / 02.12.2025
Почина пловдивчанинът Вартан Инджиян
22:52 / 01.12.2025
Кадър, който казва повече от 1000 думи: Сляп писател докосна шлем...
22:27 / 01.12.2025
Здравко Василев: Никога не е имало такова "нямане" на риба в Черн...
21:28 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS