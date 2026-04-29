Докато националната статистика за 2025 г. отчита продължаващо свиване на населението в България, Пловдив и неговият регион се утвърждават като един от малкото "оазиси“ на демографска жизненост. Пловдив затвърждава позицията си на втората най-голяма община в страната с население от 333 994 души, изпреварвайки Варна (331 260 души). Община Пловдив е съставена само от едно населено място, докато община Варна се състои от 6 населени места - град Варна и селата Каменар, Тополи, Звездица, Казашко и Константиново.

В регионален аспект област Пловдив е втората по големина в България, концентрирайки близо 10% от цялото население (638 290 души), сочат официалните данни на НСИ.

Най-впечатляващото в статистиката е, че област Пловдив е сред малкото региони в страната, които увеличават населението си през 2025 г. Докато на национално ниво населението намалява с 0.22%, в Пловдив е отчетен прираст от 2 660 души (+0.4%). Този успех се дължи основно на механичния прираст - хора, които избират града и околните общини за свой нов дом.

Заедно с Югозападния район, Южният централен район (включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково), чийто естествен център е Пловдив, концентрира повече от половината от населението на страната (51.9%).

Въпреки местните успехи на Пловдив, общата картина за България остава предизвикателна. Към края на 2025 г. населението на страната е 6 423 207 души.

Средната възраст на населението е достигнала 45.4 години. Най-тежка е ситуацията във Видин, където всеки трети жител е над 65 години, докато София-столица е най-млада с 19.2% възрастно население.

Коефициентът на демографско заместване е 75 – това означава, че на 100 излизащи в пенсия се падат едва 75 младежи, влизащи на пазара на труда.

Една от най-изненадващите тенденции е положителният механичен прираст (+35 085 души). През 2025 г. в страната са се заселили 44 640 души (включително завръщащи се българи), докато емигриралите са едва 9 555.

През 2025 г. в страната са се родили малко над 50 000 деца. Сливен остава областта с най-висока раждаемост (11.9‰), а Смолян е на дъното с едва 4.6‰. Продължава тенденцията за късно сключване на брак (средно на 34 г. за мъжете и 31 г. за жените), като над 61% от децата са родени извън юридически съюз.

България става все по-урбанизирана – 73.9% от хората живеят в градовете. Процесът обаче има и своята тъмна страна: 192 населени места са напълно безлюдни, а в 1 280 села живеят под 50 души. Най-голямото село остава Лозен (6 671 души), а най-малкият град е Мелник със своите 181 жители.