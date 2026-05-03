На фона на продължаващото демографско свиване в България, Пловдив и неговата област се утвърждават като едно от най-стабилните изключения в националната картина. Данните на НСИ за 2025 г. показват не просто задържане на позиции, а реален растеж и засилване на ролята на града като притегателен център за населението. С население от 333 994 души Пловдив остава втората най-голяма община в страната, изпреварвайки Варна. За разлика от морския град, който включва няколко населени места, община Пловдив е административно концентрирана в едно населено място, което прави демографската му тежест още по-значима.

Основният фактор за този растеж остава механичният прираст – хора, които се преместват да живеят в Пловдив и региона. Това включва вътрешна миграция от други части на страната, както и завръщане на българи от чужбина.

Население на Пловдив по райони

Община Пловдив, съвсем разбираемо, е най-голямата в областта с 388 617 жители по постоянен адрес.

Район "Южен“ – 85 704 жители (най-населен район в града)

Район "Централен“ – 82 241 жители

Район "Тракия“ – 60 660 жители

Район "Източен“ – 60 803 жители

Район "Северен“ – 56 580 жители

Район "Западен“ – 42 445 жители

Тази структура показва ясно, че Пловдив не се развива едностранно, а разпределя населението си сравнително равномерно между ключовите градски зони.

Данните показват още, че броят на жителите дори на най-малкия район - "Западен“, надхвърля населението на редица областни градове в България, включително Смолян, Разград, Силистра и Ловеч.

Още по-впечатляващо е положението на районите "Южен“ и "Централен". Ако тези райони бяха самостоятелен град, биха се наредили в челната десетка на България.

Пловдив и неговият район са част от Южния централен регион, който заедно с Югозападния концентрира над половината от населението на България – 51.9%. Това подчертава нарастващата доминация на няколко ключови урбанистични и икономически центъра.

Население на област Пловдив

Област Пловдив също затвърждава водещата си роля – с 638 290 души тя е втората най-голяма област в България и концентрира близо 10% от населението на страната. Още по-важно е, че регионът е сред малкото в България, които отчитат реален ръст – +2 660 души или +0.4% за 2025 г. на фона на национален спад.

Останалата част от населението е разпределена между множество общини, които оформят динамична и взаимосвързана регионална система.

По данни за 2025 г. населението по постоянен адрес във всяка община е както следва:

Асеновград – 70 789 жители, Карлово – 52 280, Родопи – 34 214, Марица – 32 035, Раковски – 27 809, Първомай – 26 149, Стамболийски – 21 915, Садово – 14 892, Хисаря – 11 014, Калояново – 10 443, Сопот – 10 299, Съединение – 9 191, Кричим – 9 104, Куклен – 7 695, Брезово – 5 497, Перущица – 5 059, Лъки – 2 268 жители.

Тази структура ясно показва доминацията на Пловдив като градско ядро, но и значителната роля на средните общини като Асеновград, Карлово, Родопи и Марица, които формират вторичен пояс на развитие около града. По-малките общини, особено планинските и периферните като Лъки, Брезово и Перущица, поддържат по-ниска, но стабилна демографска база.

Национална картина

В същото време националната демографска картина остава тревожна. Към края на 2025 г. населението на България е 6 423 207 души, а средната възраст достига 45.4 години. Застаряването на населението е особено изразено в някои региони, докато столицата остава най-младият център в страната.

Пазарът на труда е под напрежение – на всеки 100 души, излизащи в пенсия, се падат едва 75 млади хора, влизащи в активна възраст.

Една от малкото положителни тенденции в страната е нетният положителен механичен прираст от над 35 000 души, резултат от заселване на 44 640 души и емиграция на 9 555. Въпреки това раждаемостта остава ниска – малко над 50 000 новородени за годината.

Социалните модели също се променят – бракът се сключва все по-късно, а над 61% от децата се раждат извън юридически брак.

Урбанизацията продължава да се задълбочава – близо 74% от българите живеят в градове, докато стотици населени места се обезлюдяват напълно или почти напълно.

На този фон Пловдив изпъква като устойчив демографски център. Градът не само задържа населението си, но и продължава да привлича нови жители. В комбинация с относително балансираното вътрешно разпределение между районите, това превръща Пловдив в един от малкото градове в България с ясно изразена жизненост и устойчив растеж.