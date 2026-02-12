Община Пловдив с важно напомняне за картите за градския транспорт за деца

© В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване на деца до 7 години



В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване в градския транспорт за деца до 7 години. Това са специализираните бюра на ул. "Бяло море“ № 7 и на ул. "Леонардо да Винчи“ № 8 в Пловдив, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.



За издаването на документа е необходимо копие от акта за раждане на детето, лична карта на родителя с постоянен адрес в Пловдив или удостоверение за настоящ адрес в града.



С решение на правителството от 1 февруари 2024 децата до 14 години пътуват безплатно в градския транспорт, като за възрастта от 7 до 14 години, освен споменатите документи, е необходима и снимка на детето.



Картите за по-големите деца се издават на гишетата на ул. "Бяло море“ № 7, на ул. "Леонардо да Винчи“ № 8, както и на тези на бул. "Цар Борис Трети Обединител“ № 157, на бул. "Освобождение“ № 33 и на бул. "Княгиня Мария Луиза“№ 65.



От ОП "Организация и контрол на транспорта“ напомнят, че пътуването за децата е безплатно само ако имат издадена карта.