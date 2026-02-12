ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив с важно напомняне за картите за градския транспорт за деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:07Коментари (0)295
©
В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване на деца до 7 години

В два пункта в Пловдив издават карти за безплатно пътуване в градския транспорт за деца до 7 години. Това са специализираните бюра на ул. "Бяло море“ № 7 и на ул. "Леонардо да Винчи“ № 8 в Пловдив, съобщават от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

За издаването на документа е необходимо копие от акта за раждане на детето, лична карта на родителя с постоянен адрес в Пловдив или удостоверение за настоящ адрес в града.

С решение на правителството от 1 февруари 2024 децата до 14 години пътуват безплатно в градския транспорт, като за възрастта от 7 до 14 години, освен споменатите документи, е необходима и снимка на детето.

Картите за по-големите деца се издават на гишетата на ул. "Бяло море“ № 7, на ул. "Леонардо да Винчи“ № 8, както и на тези на бул. "Цар Борис Трети Обединител“ № 157, на бул. "Освобождение“ № 33 и на бул. "Княгиня Мария Луиза“№ 65.

От ОП "Организация и контрол на транспорта“ напомнят, че пътуването за децата е безплатно само ако имат издадена карта.


Още по темата: общо новини по темата: 1189
09.02.2026 ПП–ДБ: Градският транспорт на Пловдив има нужда от поне 330 автобуса, а не от 10-годишен застой
03.02.2026 Пътник: Шофьорът ми поиска касова бележка, за да види дали ми е заредена картата
01.02.2026 По-евтин билет в градския транспорт на Пловдив от днес
31.01.2026 Глас на пловдивчанин: Стана нападение в градския транспорт
18.01.2026 Продължава една от порочните практики в градския транспорт на Пловдив
15.01.2026 Решиха за цената на билета в градския транспорт на Пловдив
предишна страница [ 1/199 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Удар на пловдивската полиция, двама са арестувани до гараж в "Юже...
17:21 / 12.02.2026
След свирепата катастрофа на АМ "Тракия" и погубено семейство съд...
16:55 / 12.02.2026
Решиха за мярката на мъжа, ударил жестоко ученик пред заведение в...
17:34 / 12.02.2026
В Пловдив откриват нови паралелки, свързани с модерните професии
16:00 / 12.02.2026
Граждани на Пловдив наказаха лошо нагъл шофьор на джип
16:04 / 12.02.2026
Въоръженият грабеж в Пловдив: Към продавача е било насочено оръжи...
14:00 / 12.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
Хампарцумян: В момента да купувате жилище за инвестиция не е непременно разумно
12:41 / 10.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
Адвокат: В Семейния кодекс е записано, че детето винаги живее със своите родители
10:01 / 10.02.2026
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
Експерти: Ако наемът е около 500 евро, месечната вноска по кредита може да стигне и 1000 евро
08:55 / 10.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Електронно таксуване в градския транспорт
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: