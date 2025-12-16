ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ
Община Пловдив категорично отхвърля внушенията за бездействие по отношение на опазването на общинската собственост. По казуса с ресторант "Ривиера“ районната администрация в "Тракия“ е предприела редица действия – издавани са заповеди, водени са съдебни производства, извършвани са проверки и са съставени актове за административни нарушения. Има съдебно решение на ВАС, съгласно което са започнали нови процедури по реда на ЗУТ, които към момента са в ход.
По отношение на твърденията за "загуби“ за общинския бюджет, не е ясно по каква методика и на какво основание са изчислени посочваните суми. Всяко твърдение за бездействие следва да бъде доказано с конкретни факти и правни аргументи, каквито към момента не са представени.
Относно поземления имот с идентификатор 56784.539.591 Община Пловдив е предприела активни правни действия, като е заведен иск за собственост и в момента тече съдебна процедура пред Окръжен съд – Пловдив. Наличието на вписана искова молба защитава интереса на общината и спрямо всички последващи приобретатели на имота.
Община Пловдив ще продължи да защитава общинската собственост по законов ред и изразява несъгласие политически спекулации да подменят фактите.
Относно Събитието Коледа в Пловдив има подаден сигнал в прокуратурата и не считаме за редно да коментираме повече подробности публично. Подчертаваме само, че общественият интерес е защитен.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Дядо Коледа пристигна на летище "Пловдив" с хубава Снежанка
13:48 / 16.12.2025
11 хотела в Пловдив са на топ ниво
13:36 / 16.12.2025
ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
12:48 / 16.12.2025
Нов заместник-кмет по култура в район "Централен"
12:13 / 16.12.2025
Тракийци ще пресичат по-спокойно
11:52 / 16.12.2025
7 години затвор за Стойко след тежък побой и смърт на Живко
09:29 / 16.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Тошко Йорданов: Имат ли акъл?
11:10 / 14.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS