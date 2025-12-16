Община Пловдив отхвърли обвиненията на ПП-ДБ

© Коментар на община Пловдив относно пресконференцията и твърденията на ПП-ДБ от днес:



Община Пловдив категорично отхвърля внушенията за бездействие по отношение на опазването на общинската собственост. По казуса с ресторант "Ривиера“ районната администрация в "Тракия“ е предприела редица действия – издавани са заповеди, водени са съдебни производства, извършвани са проверки и са съставени актове за административни нарушения. Има съдебно решение на ВАС, съгласно което са започнали нови процедури по реда на ЗУТ, които към момента са в ход.



По отношение на твърденията за "загуби“ за общинския бюджет, не е ясно по каква методика и на какво основание са изчислени посочваните суми. Всяко твърдение за бездействие следва да бъде доказано с конкретни факти и правни аргументи, каквито към момента не са представени.



Относно поземления имот с идентификатор 56784.539.591 Община Пловдив е предприела активни правни действия, като е заведен иск за собственост и в момента тече съдебна процедура пред Окръжен съд – Пловдив. Наличието на вписана искова молба защитава интереса на общината и спрямо всички последващи приобретатели на имота.



Община Пловдив ще продължи да защитава общинската собственост по законов ред и изразява несъгласие политически спекулации да подменят фактите.



Относно Събитието Коледа в Пловдив има подаден сигнал в прокуратурата и не считаме за редно да коментираме повече подробности публично. Подчертаваме само, че общественият интерес е защитен.