|ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
По имотните казуси от ПП-ДБ са изчерпали всички инструменти като общински съветници и затова смятат, че е време обществеността да се запознае с начина, по който се управлява общинското имущество. Веселина Александрова представи хронология на събитията за два огромни терена в жр "Тракия".
За случаите първо е алармирал бившият управител на ПОИ Асен Стефанов, който е изпратил сигнал до ГДБОП, тъй като става въпрос за ОПГ и пране на пари.
Единият терен е спечелен от фирма "Мони МГ", която го преотдава за стопанисване на ресторант "Ривиера". За три години и половина загубите на общината от наем и тротоарно право са за над 150 000 лева.
Другите случаи касаят казуси с два имота от по 10 декара също в "Тракия". Те са придобити по давност от частно лице, което го продава на фирма, а тя от своя страна го препродава. Схемата за другия терен е подобна. Идентичен е казусът и с общинския терен от 20 декара близо до ул. "Рогошко шосе" на брега на река Марица, ползван за паркинг от голяма транспортно-строителна компания.
"Големият въпрос е какво прави кметът за опазване на общинската собственост? Не по-малко важен е въпросът още колко такива имота са без акт за общинска собственост и чакат някой да ги придобие по давност? Не на последно място – планирано ли е това бездействие" - пита Александрова.
Колегата й Владимир Славенски повдигна темата за коледното градче "Коледа в Пловдив". Там проблемът е, че община Пловдив, въпреки че се е писала организатор на събитието, не отдава къщичките под наем, а това се прави от фирма, спечелила проект от фондация "Пловдив 2019". Тя от своя страна ги дава под наем на търговци срещу 5-цифрени суми. Преките щети за бюджета са около 20 000 - 30 000 лева, изчислява Славенски. За случая е подаден сигнал в прокуратурата.
Добромира Костова разкри, че за красивата коледна украса на центъра на Пловдив миналата година са платени 100 000 лева, тази година - още 200 000 лева без ДДС, като само арката на копчетата е около 150 000 лева. Обяви, че ПП-ДБ смятат сумата за прекалено висока и в тази връзка питат дали са направени пазарни проучвания. Като проблем изтъкна нарушаването на настилката и пробиването на фасадите на сгради паметници на културата, за да се издигнат въпросните арки.
Запис от цялата пресконференция гледайте в прикаченото видео.
