ПП-ДБ: Какво прави кметът за опазване на общинската собственост?
Автор: Диана Бикова 12:48Коментари (0)390
© Plovdiv24.bg
Групата общински съветници на "Продължаваме промяната – Демократична България“ – Пловдив представи пред медиите няколко казуса с общински имоти, от които за община Пловдив има пропуснати ползи. Съветниците твърдят, че кметът със своите действия или бездействия нанася щети на общинския бюджет, предава Plovdiv24.bg.

По имотните казуси от ПП-ДБ са изчерпали всички инструменти като общински съветници и затова смятат, че е време обществеността да се запознае с начина, по който се управлява общинското имущество. Веселина Александрова представи хронология на събитията за два огромни терена в жр "Тракия". 

За случаите първо е алармирал бившият управител на ПОИ Асен Стефанов, който е изпратил сигнал до ГДБОП, тъй като става въпрос за ОПГ и пране на пари. 

Единият терен е спечелен от фирма "Мони МГ", която го преотдава за стопанисване на ресторант "Ривиера". За три години и половина загубите на общината от наем и тротоарно право са за над 150 000 лева. 

Другите случаи касаят казуси с два имота от по 10 декара също в "Тракия". Те са придобити по давност от частно лице, което го продава на фирма, а тя от своя страна го препродава. Схемата за другия терен е подобна. Идентичен е казусът и с общинския терен от 20 декара близо до ул. "Рогошко шосе" на брега на река Марица, ползван за паркинг от голяма транспортно-строителна компания. 

"Големият въпрос е какво прави кметът за опазване на общинската собственост? Не по-малко важен е въпросът още колко такива имота са без акт за общинска собственост и чакат някой да ги придобие по давност? Не на последно място – планирано ли е това бездействие" - пита Александрова.

Колегата й Владимир Славенски повдигна темата за коледното градче "Коледа в Пловдив". Там проблемът е, че община Пловдив, въпреки че се е писала организатор на събитието, не отдава къщичките под наем, а това се прави от фирма, спечелила проект от фондация "Пловдив 2019". Тя от своя страна ги дава под наем на търговци срещу 5-цифрени суми. Преките щети за бюджета са около 20 000 - 30 000 лева, изчислява Славенски. За случая е подаден сигнал в прокуратурата. 

Добромира Костова разкри, че за красивата коледна украса на центъра на Пловдив миналата година са платени 100 000 лева, тази година - още 200 000 лева без ДДС, като само арката на копчетата е около 150 000 лева. Обяви, че ПП-ДБ смятат сумата за прекалено висока и в тази връзка питат дали са направени пазарни проучвания. Като проблем изтъкна нарушаването на настилката и пробиването на фасадите на сгради паметници на културата, за да се издигнат въпросните арки. 

Запис от цялата пресконференция гледайте в прикаченото видео. 








