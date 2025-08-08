ЗАРЕЖДАНЕ...
|Община Пловдив отговори за черния найлон до Дома на културата - садят сукуленти
"На посочения участък предстои засаждането на сухоустойчива декоративна растителност, която ще бъде един от многото акценти в градската среда. Зелената зона ще бъде декорирана с естествени материали като сукуленти, речни камъни и др.
Платното е гел-текстил, който се поставя преди декорацията, за да спре израстването на плевели. В него се правят отвори, в които се засаждат растенията.
Проектът за обновяване на декоративната растителност включва тревните площи около Дома на културата, както и пространството до автобусната спирка."
ИЗПРАТИ НОВИНА
