По повод читателския сигнал, че зелените площи около Дома на културата "Борис Христов" се покриват с черен найлон и най-вероятно предстои там да се насипят шарени камъчета, от Община Пловдив отговориха на Plovdiv24.bg със следната официална информация:



"На посочения участък предстои засаждането на сухоустойчива декоративна растителност, която ще бъде един от многото акценти в градската среда. Зелената зона ще бъде декорирана с естествени материали като сукуленти, речни камъни и др.



Платното е гел-текстил, който се поставя преди декорацията, за да спре израстването на плевели. В него се правят отвори, в които се засаждат растенията.



Проектът за обновяване на декоративната растителност включва тревните площи около Дома на културата, както и пространството до автобусната спирка."