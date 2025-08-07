© Plovdiv24.bg виж галерията Още едно зелено пространство изчезва от Пловдив. След посипването с дребни черни камъчета на разделителната ивица на новоремонтираното "Кукленско шосе" и кръговото кръстовище на "Рогошко шосе" с бул. "Северен", сега се преобразява и площта около Дома на културата в центъра на града.



"Започнаха да закриват тревата около "Борис Христов". Бесен съм!" - сигнализира читател на Plovdiv24.bg.



Пловдивчанинът минал тази сутрин покрай Дома на културата и с изумление видял, че зелените площи се покриват с найлон.



"Това е безумие! Започнали са да закриват тревата. Вместо зеленина, ще гледаме шарени камъчета!" - възмущава се читателят ни.



Пловдив скоро ще се превърне в топлинен остров с температура на въздуха над средната заради системното унищожаване на дървета и унищожаването на зелени пространства като това до ДК "Борис Христов". Тази сутрин стана известно също, че заради реконструкцията на ул. "Славянска" в район "Източен" се секат дървета.



Очакваме официален коментар от община Пловдив!