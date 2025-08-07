ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почерниха Дома на културата. Пловдивчанин: Бесен съм
"Започнаха да закриват тревата около "Борис Христов". Бесен съм!" - сигнализира читател на Plovdiv24.bg.
Пловдивчанинът минал тази сутрин покрай Дома на културата и с изумление видял, че зелените площи се покриват с найлон.
"Това е безумие! Започнали са да закриват тревата. Вместо зеленина, ще гледаме шарени камъчета!" - възмущава се читателят ни.
Пловдив скоро ще се превърне в топлинен остров с температура на въздуха над средната заради системното унищожаване на дървета и унищожаването на зелени пространства като това до ДК "Борис Христов". Тази сутрин стана известно също, че заради реконструкцията на ул. "Славянска" в район "Източен" се секат дървета.
Очакваме официален коментар от община Пловдив!
