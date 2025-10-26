ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Община Пловдив дава 300 000 лв за гирлянди и арки със снежинки за Коледа
Автор: Данислава Вълкова 09:47Коментари (1)507
© Plovdiv24.bg
Община Пловдив ще закупи още елементи от украсата за коледно-новогодишните празници тази година. Това става ясно от обществената поръчка, която администрацията е пуснала, информира Plovdiv24.bg. Сумата, отделена за това от бюджета на града е 300 000 лева.

Припомняме, че в сравнение с други градове украсата за празниците в края на годината е доста постна. Миналата година имаше малко допълнителни светещи елементи.

Сега избраният изпълнител ще трябва да достави нова коледна украса с всички необходими материали, оборудване и технически ресурси за постигане на цялостната реализация на украсата.

Тази поръчка трябва да пресъздаде празничната атмосфера в град Пловдив, създавайки естетически издържана и съвременна коледна украса.

Едно от изискванията е да има нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места.

За целта трябва да бъдат доставени 17 броя светлинен уличен гирлянд; 5 3D наземни светлинни арки със снежинки и инсталация Светлинно небе – приблизително 70 м с 30 000 светлодиода – 370 LED светлинни комплекта по 10 метра

Крайният срок за подаване на офертите е 6 ноември, а отварянето им е на следващият ден.

Възложител по поръчката е кметът Костадин Димитров.


Още по темата: общо новини по темата: 3
15.10.2025 Над 2800 лева за тридневен олинклузив пакет за двама в най-посещавания курорт в България
09.10.2025 Най-евтините опции за зимна ваканция: Сърбия, Гърция и Турция за под 1000 лв. на човек
08.08.2025 5000 лева за Нова година във Велинград






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Коелдно бонусче за презастрой, няма лошо
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Този жилищен блок в Пловдив вече няма да е същият
08:16 / 26.10.2025
Навалица от фирми искат да строят детска градина в един от най-бъ...
07:57 / 26.10.2025
Дават име на най-новия парк в Пловдив, разположен на 34 дка
07:51 / 26.10.2025
Половината от супер луксозна къща на три етажа и гаражи - отново ...
07:47 / 26.10.2025
Пловдивски адвокат: Това са топ идиоти на света. Няма лятно и зим...
07:40 / 26.10.2025
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет о...
07:00 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
Шулева: С тези огромни заплати в администрацията служителите не плащат достатъчно данъци и осигуровки
12:15 / 24.10.2025
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
Ексклузивно: Помляна е колата от зверската катастрофа на Околовръстното в Пловдив
09:49 / 24.10.2025
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
Почина пострадалият в челната катастрофа на Околовръстното
10:34 / 24.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Бюджет 2025
Коледно-новогодишни празници 2025-2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: