Община Пловдив дава 300 000 лв за гирлянди и арки със снежинки за Коледа
Припомняме, че в сравнение с други градове украсата за празниците в края на годината е доста постна. Миналата година имаше малко допълнителни светещи елементи.
Сега избраният изпълнител ще трябва да достави нова коледна украса с всички необходими материали, оборудване и технически ресурси за постигане на цялостната реализация на украсата.
Тази поръчка трябва да пресъздаде празничната атмосфера в град Пловдив, създавайки естетически издържана и съвременна коледна украса.
Едно от изискванията е да има нови и атрактивни декоративни елементи, съответстващи на съвременните изисквания за безопасност, енергийна ефективност и устойчивост. Украсата включва декоративни светлинни елементи и фигури, подходящи за монтиране на обществени места.
За целта трябва да бъдат доставени 17 броя светлинен уличен гирлянд; 5 3D наземни светлинни арки със снежинки и инсталация Светлинно небе – приблизително 70 м с 30 000 светлодиода – 370 LED светлинни комплекта по 10 метра
Крайният срок за подаване на офертите е 6 ноември, а отварянето им е на следващият ден.
Възложител по поръчката е кметът Костадин Димитров.
|
