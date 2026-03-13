Интервю за предаванетопос Цветан Коцев, общественик.Да, съществува от 16 май 2025 г.Кризисният център в район "Северен" се намира на ул. "Панталей Генов" 1. Създадохме го като конкретен отговор на два много сериозни проблема – нарастващите психични затруднения и зачестилите измами срещу възрастни хора. Все повече хора изпадат в тревожност, депресии, състояния на паник атаки, а в същото време стават жертва на финансови, имотни и телефонни измами, без да знаят към кого да се обърнат. И ние затова решихме да го създадем този Кризисен център, за да може да помагаме на хората, най-вече на възрастните хора.На разположение имаме психолози и юристи. Също тук искам да приканя, ако може да се включат още юристи и психолози, за да изградим по-голяма мрежа за помагане към хората.Да, да, помагат. Безплатно. Вече за по-дълга работа, ако се налага, там може да се разберат и за заплащане.Да, да, помагат учители. Даже сега работя вече и с лекари. Хората ще ги препращам директно към лекарите, ако имат нужда, защото там нямаме условия за преглед при лекар.Да, да, има доста масово посещение от възрастните хора, защото те са най-често измамени от роднини, от съседи. Примерно като разберат, че са самотни, нямат наследници, веднага някой се присламчва към тях и започва да ги омайва по някакъв начин, за да може да им вземе или наследството, или пари за момента.Да, на възрастни хора. И ние ги препращаме към районните управления за по-задълбочени неща разследвания.Идват, но повечето се притесняват да говорят открито. По-често трябва да се психолози за помощ, Паралелно работим и с деца, но по-рядко идват родителите.Да, агресивни.До момента имаме около 15 възрастни хора, които са идвали да търсят помощ от юристи.После продължават да си работят с юристите до свършване на казуса.Да, имаше последно една жена – беше се развела и мъжът й беше взел всичко по някакъв незаконен път. А тя има право на наследство.Да.Аз постоянно се срещам с хора, на ден може би с 30-40 човека, и разговарям по телефона – все някой има проблеми и се оплаква. И реших това нещо да го направя, за да помагам на хората. Това е моята кауза, да помагам на хората.За Автогара "Север" – там бях организирал и протести, но видяхме, че се задейства кметът. Ще видим дали ще продължи, защото предполагам, че след изборите ще бъде бутната тази автогара. Аз дадох алтернатива – да се използва сградата на жп гара "Север". Така или иначе, тя се руши, не се поддържа, изобщо много е занемарена. И може да се направи две в едно – да има и автогара и да се използва и жп гарата.Доколкото гледам и чета, ще бъдат построени кооперации там.Да, да, тя е частна собственост, не е общинска. Но трябва да има решение, защото доста хора пътуват. На мен ми се обадиха много хора, жалби получавам в този кризисен център за тази автогара от пътуващи от района, от селата. И търсим някаква алтернатива. Дори сега чакам среща с областния управител, може би тази седмица или другата седмица, за да говорим за Автогара "Север".Аз предлагам единственото решение – да се използва жп гарата. Да бъде две в едно. Там има къде да спират автобусите, защото така или иначе автобусите спират навсякъде – и по бул."България". И правят задръствания, предпоставки за ПТП-та. Отделно, ако се премеси тази автогара, както искат да я месят някъде до централната жп гара, ще стане страшно задръстване из града. То и сега е пълен хаос. По принцип, това с бутането на автогарата е престъпно деяние, за мен. Сменен е статутът през 2022 г., доколкото знам от Общинския съвет.Да, въпрос на време е да се бутне. Те дадоха отсрочка два месеца, доколкото съм запознат. Но дали ще я спазят, не знам. Вече е започнато бутане на някои неща пред автогарата. Тя и самата автогара е много занемарена, не се поддържа. Умишлено е направено всичко това.Да, трябва да се направи местен референдум, според мен.Да, протестите ги стопирах заради това, че отложиха бутането за два месеца. Ще видим в последствие как ще се развият нещата. Доста хора от селата ми звънят, че ще подкрепят протеста. Ще затваряме някои от главните булеварди, ако не намерят алтернатива за преместването на автогарата. Но тя трябва да е пак в район "Северен". Не някъде другаде. По принцип, трябва да има и общинска автогара. От общинската автогара общината ще печели доста, милиони, които ще се използват за културни цели в града.Доста са. Има доста ученици, възрастни хора, които идват тук от селата, използват хирургиите, и се придвижват с тези автобуси до автогара "Север". Болниците използват, нямат други превозни средства, затова използват автобусите за най-удобно. Това са хора от Раковски, от Съединение, от Брезово, отвсякъде. Много са населените места.Да. Но ние чакаме и сме в готовност.Аз всеки ден минавам през автогарата, проверявам как се движат нещата и като видя, че нещо не върви както трябва, ще ги организираме.