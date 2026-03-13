ЗАРЕЖДАНЕ...
Общественик: Ще затворим главни булеварди в Пловдив, ако не намерят алтернатива за автогара "Север"
Доколкото разбирам, в район "Северен" вече съществува Кризисен център, изграден по Ваша инициатива?
Да, съществува от 16 май 2025 г.
Какво представлява този център? Кой може да потърси помощ там?
Кризисният център в район "Северен" се намира на ул. "Панталей Генов" 1. Създадохме го като конкретен отговор на два много сериозни проблема – нарастващите психични затруднения и зачестилите измами срещу възрастни хора. Все повече хора изпадат в тревожност, депресии, състояния на паник атаки, а в същото време стават жертва на финансови, имотни и телефонни измами, без да знаят към кого да се обърнат. И ние затова решихме да го създадем този Кризисен център, за да може да помагаме на хората, най-вече на възрастните хора.
А кой работи там? Какво имате на разположение? Как могат да се възползват хората от този център?
На разположение имаме психолози и юристи. Също тук искам да приканя, ако може да се включат още юристи и психолози, за да изградим по-голяма мрежа за помагане към хората.
Всички те работят на безплатни начала, или?
Да, да, помагат. Безплатно. Вече за по-дълга работа, ако се налага, там може да се разберат и за заплащане.
Доколкото разбирам, дават безплатни консултации не само юристи и психолози, а и икономисти, учители, нали така?
Да, да, помагат учители. Даже сега работя вече и с лекари. Хората ще ги препращам директно към лекарите, ако имат нужда, защото там нямаме условия за преглед при лекар.
За една година какви са резултатите? Посещават ли го хората вече този център?
Да, да, има доста масово посещение от възрастните хора, защото те са най-често измамени от роднини, от съседи. Примерно като разберат, че са самотни, нямат наследници, веднага някой се присламчва към тях и започва да ги омайва по някакъв начин, за да може да им вземе или наследството, или пари за момента.
Можем ли да дадем конкретни примери? Дали има конкретни случаи за измамени хора, които после посещават центъра?
Да, на възрастни хора. И ние ги препращаме към районните управления за по-задълбочени неща разследвания.
А идват ли хора, които са депресирани, които се тревожат от нещо, каквато идея сте имали?
Идват, но повечето се притесняват да говорят открито. По-често трябва да се психолози за помощ, Паралелно работим и с деца, но по-рядко идват родителите.
Така ли? Какви деца например, проблемни деца ли?
Да, агресивни.
Това е добра идея. Много родители нямат възможност да си плащат. И това, щом е на обществени начала, е добро за тях. А дали имате статистика колко са се възползвали от услугите досега?
До момента имаме около 15 възрастни хора, които са идвали да търсят помощ от юристи.
Еднократно ли идват, или после продължават да посещават психолога?
После продължават да си работят с юристите до свършване на казуса.
Имате ли пример за някаква имотна измама?
Да, имаше последно една жена – беше се развела и мъжът й беше взел всичко по някакъв незаконен път. А тя има право на наследство.
И вашите специалисти са помогнали?
Да.
Разбирам още, че сте в основата на тази идея. Откъде Ви хрумна това? Защо го направихте?
Аз постоянно се срещам с хора, на ден може би с 30-40 човека, и разговарям по телефона – все някой има проблеми и се оплаква. И реших това нещо да го направя, за да помагам на хората. Това е моята кауза, да помагам на хората.
И сега, още нещо. Виждам, че сте много активен по отношение казуса с Автогара "Север“. Какво точно Ви вълнува?
За Автогара "Север" – там бях организирал и протести, но видяхме, че се задейства кметът. Ще видим дали ще продължи, защото предполагам, че след изборите ще бъде бутната тази автогара. Аз дадох алтернатива – да се използва сградата на жп гара "Север". Така или иначе, тя се руши, не се поддържа, изобщо много е занемарена. И може да се направи две в едно – да има и автогара и да се използва и жп гарата.
Какво точно ще се случва с Автогара "Север", нека пак кажем?
Доколкото гледам и чета, ще бъдат построени кооперации там.
Това е инвеститорското намерение, да.
Да, да, тя е частна собственост, не е общинска. Но трябва да има решение, защото доста хора пътуват. На мен ми се обадиха много хора, жалби получавам в този кризисен център за тази автогара от пътуващи от района, от селата. И търсим някаква алтернатива. Дори сега чакам среща с областния управител, може би тази седмица или другата седмица, за да говорим за Автогара "Север".
Нека да кажем какво предлагате, всъщност? Как да се реши този въпрос?
Аз предлагам единственото решение – да се използва жп гарата. Да бъде две в едно. Там има къде да спират автобусите, защото така или иначе автобусите спират навсякъде – и по бул."България". И правят задръствания, предпоставки за ПТП-та. Отделно, ако се премеси тази автогара, както искат да я месят някъде до централната жп гара, ще стане страшно задръстване из града. То и сега е пълен хаос. По принцип, това с бутането на автогарата е престъпно деяние, за мен. Сменен е статутът през 2022 г., доколкото знам от Общинския съвет.
И просто е въпрос на време може би, за да се бутне.
Да, въпрос на време е да се бутне. Те дадоха отсрочка два месеца, доколкото съм запознат. Но дали ще я спазят, не знам. Вече е започнато бутане на някои неща пред автогарата. Тя и самата автогара е много занемарена, не се поддържа. Умишлено е направено всичко това.
По принцип бутането би било редно да става след едно обществено обсъждане, за да се види каква е ползата за хората, дали има необходимост от нея.
Да, трябва да се направи местен референдум, според мен.
Организирате протести, и подписка сте правили? За кога сте ги насрочили?
Да, протестите ги стопирах заради това, че отложиха бутането за два месеца. Ще видим в последствие как ще се развият нещата. Доста хора от селата ми звънят, че ще подкрепят протеста. Ще затваряме някои от главните булеварди, ако не намерят алтернатива за преместването на автогарата. Но тя трябва да е пак в район "Северен". Не някъде другаде. По принцип, трябва да има и общинска автогара. От общинската автогара общината ще печели доста, милиони, които ще се използват за културни цели в града.
Имате ли представа какъв е потокът от хора, който ползва тази автогара? Колко са пътуващите?
Доста са. Има доста ученици, възрастни хора, които идват тук от селата, използват хирургиите, и се придвижват с тези автобуси до автогара "Север". Болниците използват, нямат други превозни средства, затова използват автобусите за най-удобно. Това са хора от Раковски, от Съединение, от Брезово, отвсякъде. Много са населените места.
Добре, значи засега протестите са стопирани?
Да. Но ние чакаме и сме в готовност.
Докога ще чакате?
Аз всеки ден минавам през автогарата, проверявам как се движат нещата и като видя, че нещо не върви както трябва, ще ги организираме.
