|Обработиха със сол мостовете и надлезите в Пловдив
По един от маршрутите машините последователно третираха със сол мостовете на Адата, на Панаира и на Герджика, на бул. "Васил Априлов“, Карловския надлез и Коматевския транспортен възел.
Паралелно с това по друг маршрут бяха обработени надлез "Родопи“, Асеновградският надлез, надлез "Скобелева майка“ и ул. "Крайна“.
Екипите на ОП "Чистота“ дежурят денонощно и са в готовност да реагират незабавно при рязка промяна на метеорологичните условия.
общо новини по темата: 296
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
