© виж галерията Район "Южен" вече има напълно обновена детска площадка, съобщи кметът Атанас Кунчев.



"Вече е факт!



Напълно обновена е детската площадка на "Кичево“ 22, която беше обект на благотворителната кауза на коледния базар във Флавия Бизнес парк!



Искрено благодаря на г-н Боян Венев, управител на Флавия Бизнес парк, че избра нашия район за реализирането на тази инициатива насочена изцяло към нашите деца и пълноценното време прекарано в игри и приключения навън.



Благодарение на доброто сътрудничество между бизнеса и общинската администрация, днес пространството пред ул. "Кичево“ 22 придоби нов приветлив облик."



От публикуваните кадри се вижда как преди мястото е занемарено, но вече то е с нов облик.