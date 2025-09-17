ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обновиха детска площадка в Кючука
"Вече е факт!
Напълно обновена е детската площадка на "Кичево“ 22, която беше обект на благотворителната кауза на коледния базар във Флавия Бизнес парк!
Искрено благодаря на г-н Боян Венев, управител на Флавия Бизнес парк, че избра нашия район за реализирането на тази инициатива насочена изцяло към нашите деца и пълноценното време прекарано в игри и приключения навън.
Благодарение на доброто сътрудничество между бизнеса и общинската администрация, днес пространството пред ул. "Кичево“ 22 придоби нов приветлив облик."
От публикуваните кадри се вижда как преди мястото е занемарено, но вече то е с нов облик.
