Обновиха детска площадка в Кючука
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:19Коментари (0)162
Район "Южен" вече има напълно обновена детска площадка, съобщи кметът Атанас Кунчев.

"Вече е факт!

Напълно обновена е детската площадка на "Кичево“ 22, която беше обект на благотворителната кауза на коледния базар във Флавия Бизнес парк!

Искрено благодаря на г-н Боян Венев, управител на Флавия Бизнес парк, че избра нашия район за реализирането на тази инициатива насочена изцяло към нашите деца и пълноценното време прекарано в игри и приключения навън.

Благодарение на доброто сътрудничество между бизнеса и общинската администрация, днес пространството пред ул. "Кичево“ 22 придоби нов приветлив облик."

От публикуваните кадри се вижда как преди мястото е занемарено, но вече то е с нов облик.


