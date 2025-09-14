ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Облачна неделя в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)20
© Plovdiv24.bg
Днес в Пловдив ще бъде предимно облачно. Сутринта над планинските райони ще има разкъсана средна облачност, а над източните - ниска облачност. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд.

Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за Повдив - около 28°, сочи прогнозата на НИМХ.

В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.

По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 781
13.09.2025 »
11.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/131 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: Пловдивчанин шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тр...
19:59 / 13.09.2025
Жалба стопира поръчката за рекултивация на депото в Шишманци? 4 ф...
19:30 / 13.09.2025
Неприятно животно плъзна по тротоар в Пловдив, ухапването му е си...
19:25 / 13.09.2025
В Пловдив собствениците на стари коли няма да могат да ги използв...
19:09 / 13.09.2025
Нов конкурс определя управителя на най-печелившото общинско лечеб...
19:05 / 13.09.2025
Вдигнаха 10, предупредиха 52 , чакат сигнали за още
18:41 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Моторни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: