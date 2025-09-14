ЗАРЕЖДАНЕ...
|Облачна неделя в Пловдив
Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за Повдив - около 28°, сочи прогнозата на НИМХ.
В планините преди обяд ще е предимно слънчево с разкъсана средна облачност, а високите планински върхове и била ще бъдат обхващани и от облаци. От обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В ниските планински части ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, а по най-високите - до умерен от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще се установява слънчево време. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
Още новини от Новини от Пловдив:
Сигнал: Пловдивчанин шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тр...
19:59 / 13.09.2025
Жалба стопира поръчката за рекултивация на депото в Шишманци? 4 ф...
19:30 / 13.09.2025
Неприятно животно плъзна по тротоар в Пловдив, ухапването му е си...
19:25 / 13.09.2025
В Пловдив собствениците на стари коли няма да могат да ги използв...
19:09 / 13.09.2025
Нов конкурс определя управителя на най-печелившото общинско лечеб...
19:05 / 13.09.2025
Вдигнаха 10, предупредиха 52 , чакат сигнали за още
18:41 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Граждани сигнализират за активна просия пред голям хипермаркет в Пловдив
11:42 / 12.09.2025
