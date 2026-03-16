Актове по Указа за борба с дребното хулиганство са съставени на двама пловдивчани, нарушили обществения ред в неделя.В първите минути на почивния ден автопатрул на Шесто РУ се отзовал на сигнал, че пред заведение за бързо хранене на бул. "Източен“ мъже във видимо нетрезво състояние се държат неприемливо и отправят обиди към служители на частна охранителна фирма.Извършителите, на 45 и 23 години, са отведени в полицейския арест. В изпълнение на решение на Районен съд – Пловдив на всеки от тях е наложено административно наказание "глоба“ в размер на над 100 евро.