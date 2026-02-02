ЗАРЕЖДАНЕ...
|Обиди и заплахи към персонала на хипермаркет в Пловдив
По време на проверката извършителят – 54-годишен старозагорец, продължил да се държи неприемливо и спрямо униформените. Той е отведен за едно денонощие в сградата на районното управление, а направеният му тест с дрегер отчел наличие на над 2,6 промила.
За грубото нарушение на обществения ред и оказана съпротива на длъжностни лица срещу мъжа е започнато бързо производство – престъпление по чл. 325, ал. 2 от НК.
