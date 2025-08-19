ЗАРЕЖДАНЕ...
|Няма отклонения в качеството на въздуха след пожара в депото край Шишманци
Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителната агенция по околна среда беше разположена в центъра на село Болярино, пред Народно читалище "Христо Ботев“. Местоположението беше определено съобразно преноса на въздушни маси и посоката на вятъра, както и поради постъпили сигнали от граждани за усещане на дим и миризма на изгоряло. Станцията извършваше непрекъснати измервания на основните атмосферни замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ₁₀), както и стандартен набор от метеорологични показатели.
Измерванията приключиха в 13:00 ч. на 19 август. Резултатите от анализа показват, че всички следени показатели са в рамките на установените норми за качество на атмосферния въздух и не са отчетени превишения.
През вчерашния ден екип на РИОСВ – Пловдив извърши две проверки на място. Сутринта, при първата проверка, пожарът беше локализиран, но все още тлеещ, докато следобедната инспекция установи, че огънят е напълно овладян и не се наблюдава дим или горящи отпадъци. На терен са продължили действията по запръстяване и уплътняване на засегнатия участък.
