Няма отклонения в качеството на въздуха след пожара в депото край Шишманци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:51
©
Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) информира за резултатите от извършения мониторинг на качеството на атмосферния въздух след пожара, възникнал на 18 август в Депото за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по открит способ в с. Шишманци, община Раковски, с оператор община Пловдив.

Мобилната автоматична станция (МАС) на Изпълнителната агенция по околна среда беше разположена в центъра на село Болярино, пред Народно читалище "Христо Ботев“. Местоположението беше определено съобразно преноса на въздушни маси и посоката на вятъра, както и поради постъпили сигнали от граждани за усещане на дим и миризма на изгоряло. Станцията извършваше непрекъснати измервания на основните атмосферни замърсители – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, озон, фини прахови частици (ФПЧ₁₀), както и стандартен набор от метеорологични показатели.

Измерванията приключиха в 13:00 ч. на 19 август. Резултатите от анализа показват, че всички следени показатели са в рамките на установените норми за качество на атмосферния въздух и не са отчетени превишения.

През вчерашния ден екип на РИОСВ – Пловдив извърши две проверки на място. Сутринта, при първата проверка, пожарът беше локализиран, но все още тлеещ, докато следобедната инспекция установи, че огънят е напълно овладян и не се наблюдава дим или горящи отпадъци. На терен са продължили действията по запръстяване и уплътняване на засегнатия участък.


