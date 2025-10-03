© Plovdiv24.bg виж галерията Огромно езеро се е образувало на булевард "Санкт Петербург" пред т.нар. "елитен" комплекс "Лаута Форест Премиум", предава репортер на Plovdiv24.bg.



Колите идващи от "Тракия" в посока към Аграрния университет влизат с висока скорост във водата и по средата почти спират, защото водачите внезапно осъзнават, че не знаят каква е дълбочината. Водата на булеварда е по-малкият дерт.



Оказва се, че подземната част на комплекса е наводнена от скъсана вътрешна тръба. Причината е, че външната канализация е пълна заедно с главния колектор, водата излиза метър и половина отгоре и от напора е скъсана вътрешната, твърдят запознати. Потърпевшите са извикали пожарната, за да отводни подземието.



"Лаута Форест Премиум" е построен от фирма на общинския съветник Владимир Кисьов. Кисьов получи мястото с площ 7687 квадратни метра на бул. "Санкт Петербург" 68 през 2007 година, когато бяха извъртени десетки сделки без търг и конкурс.



Колко качествено е строителството - уверете се сами в прикачената галерия от снимки и видео.



