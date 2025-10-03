ИЗПРАТИ НОВИНА
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
Автор: Георги Кирилов 09:39Коментари (1)1516
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Огромно езеро се е образувало на булевард "Санкт Петербург" пред т.нар. "елитен" комплекс "Лаута Форест Премиум", предава репортер на Plovdiv24.bg.

Колите идващи от "Тракия" в посока към Аграрния университет влизат с висока скорост във водата и по средата почти спират, защото водачите внезапно осъзнават, че не знаят каква е дълбочината. Водата на булеварда е по-малкият дерт.

Оказва се, че подземната част на комплекса е наводнена от скъсана вътрешна тръба. Причината е, че външната канализация е пълна заедно с главния колектор, водата излиза метър и половина отгоре и от напора е скъсана вътрешната, твърдят запознати. Потърпевшите са извикали пожарната, за да отводни подземието.

"Лаута Форест Премиум" е построен от фирма на общинския съветник Владимир Кисьов. Кисьов получи мястото с площ 7687 квадратни метра на бул. "Санкт Петербург" 68 през 2007 година, когато бяха извъртени десетки сделки без търг и конкурс.

Колко качествено е строителството - уверете се сами в прикачената галерия от снимки и видео.



Това не е ли онзи комплекс, който те подканваше да си продадеш старото мизерно жилище за да си купиш премиум качество, с реклама за огромен външен парк, който се оказа 5 на 5 метра?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

