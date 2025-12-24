ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през януари
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 03:20
©
В последните дни на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през януари:

Факт е и последната крачка преди емблематична сграда да се превърне в перла от короната на Пловдив

Нова високотехнологична придобивка в една от най-желаните гимназии в Пловдив 

Темелков: До 2027 г. ще обновим цялата образователна среда в Пловдив

МРРБ одобри без забележки проекти на община Пловдив за 90 млн. лева

Родопчанин плати 18 хиляди долара за преглед в спешно отделение

Иван Тотев: Зоологическата градина няма да се случи и в този мандат

Бивш кмет на Пловдив е категоричен: Лифт между тепетата е възможен

Кола се заби в къща в голямо пловдивско село, шофьорката е добре, но друг е в болница

Собственик на имот в "Западен": Никой не е чувал за този проект! Призовавам кметицата да го покаже!

Ексклузивно: Първи кадри от влаковата катастрофа със загинали, единият влак е на пловдивска фирма

Двама пловдивски депутати вече са министри

Одобриха безлихвен заем за зоологическата градина

Плануват нова улица, кръгово и разширение на "Пещерско шосе"

За 3,2 млн. лева обновяват една от най-ценните и емблематични сгради на Пловдив

Ремонти за 1 млн. лева в най-големия район в Пловдив, пари обаче все още няма

Щангистът Захари Георгиев от Пловдив е станал обект на агресия в "Кючука"

Три фирми искат да строят новата сграда на едно от най-желаните училища в Пловдив

Само един участник с оферта за ремонт за 14 млн. лева в Пловдив

Никой няма концепция за бъдещето на едно от най-грозните съоръжения в Пловдив

Закъснява един от най-важните проекти на Пловдив

Кметът: Проблемът с грандиозните задръствания в Пловдив има едно решение







