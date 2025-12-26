ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през март
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
©
В последните дни на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през март:

Е, и това видяхме по велоалеите на Пловдив

Трус в Общината! Парите на Пловдив минават под прекия контрол на Костадин Димитров

Каква тайна се крие зад понижението на заместник-кмета Женя Петкова?

Владимир Темелков: Заставам зад Женя Петкова

Заведението на Гребната с изкуствените палми: Те заменят чадърите, за да правят сянка

ВАС се произнесе окончателно за Математическата гимназия на Пловдив

Кметът Костадин Димитров уволни заместник-кмета Женя Петкова

Нови рокади в Община Пловдив

Съдът във Варна с окончателно решение за Портних и Международен панаир - Пловдив

В Пловдив все още може да бъдат намерени имоти ново строителство на цени около 1000-1200 евро на квадрат

Ударно община Пловдив отчуждава имоти за продължението на натоварен булевард

Емблематична къща в Стария Пловдив отива на търг

Баща от Пловдив скочи на лошото управление на басейн "Младост"

В Пловдив не пожалиха каналджиите, спретнали си гонка с МВР

4 завода се строят до Пловдив

Преобразяват подлез "Архелогически" в Пловдив

Пловдивската публика заслужава мачът с Испания да е под тепетата

Завод за пластмаса до Пловдив отива в историята заради задължения, ЧСИ го продава

В Пловдив - градът на строителните кранове, сграда на военните бе срината със земята

Вижте спиращите дъха кадри от пожара в конна база "Фригопан" до Пловдив

Пловдивчани искат справедливост за малкия Адриан: Когато мълчим, насилието ще се повтори!

Главната почерня. Къде са институциите? Къде е кметът?


Още новини от Новини от Пловдив:
Едно от най-значимите културни събития на нашето време ще гостува...
22:00 / 25.12.2025
Откриха STEM център в пловдивско училище
20:17 / 25.12.2025
Гумаджия: В Пловдив сме готови да вдигнем цените тройно!
09:46 / 25.12.2025
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
06:00 / 25.12.2025
Кметът на Пловдив: Пожелавам Ви светли празници, изпълнени с топл...
05:00 / 25.12.2025
Честито Рождество Христово!
00:05 / 25.12.2025

