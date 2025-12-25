ИЗПРАТИ НОВИНА
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през февруари
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00
©
В последните дни на 2025 година да погледнем назад към събитията, които са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали. Вече се превърна в традиция Plovdiv24.bg да подготвя обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Пловдив през годината.

Ето и най-горещите събития, които се случиха в Пловдив през февруари:

Специалист: Възможно ли е да се вразуми безумният проект за естакада на бул. "Копривщица" в Пловдив?

Лъч светлина за "боклукчийската драма" в "Кючука"

Голяма пловдивска фирма ще прави втория етап от Голямоконарско шосе

Община в Пловдивска област е една от първите у нас, която е готова за въвеждане на еврото

Криминален тип се нахвърли с юмруци върху шофьор на булевард в Пловдив

Кметът: Преговаряме с "Тикси" за процента от банковите трансакции

Община Пловдив се размечта за вътрешна градска магистрала с габарит 32 метра

Бивш шеф на ДАИ Пазарджик оглавява "Екобус Пловдив"

Адвокатите на Георги: Телесните повреди на Дебора са след рискован секс?

МВР Пловдив с добра новина след врязването на камион в стена

Един иска да строи кино "Космос", а 17 - да надзирават работата

Ральо Ралев с първи думи след присъдата

Нови цени за пловдивчани за басейн "Младост"

Мъртъв човек е открит в района на болница в Пловдив

Околовръстното на Пловдив скоро няма да бъде разширено. За сметка на това в София действат с размах

Върху 30 декара в Пловдив започва нов строеж, не е жилищен комплекс

На летище "Пловдив" вече има пост за наблюдение на дронове

Зрее недоволство срещу висенето по прелезите в Пловдив

И сам багерът е багер на най-приоритетния в момента проект за Пловдив

В Пловдив четири фирми се състезават за 29 млн. лева

Зверски челен удар до Пловдив, има загинал и ранен, полицията регулира трафика

Първо в Plovdiv24.bg: Нова придобивка за "Колежа", невиждана в България, пристигна от Белгия

Номинираха "Колежа" за стадион на годината, ето къде може да се гласува

Забъркаха най-големия превозвач в Пловдив в мощна измама

Гледайте! Започна разрушаването на централната трибуна на "Лаута"

Консорциум от пет фирми с оферта от 29 746 000 лв. за новата сграда на Математическата гимназия в Пловдив

Зам.-кмет отрече негова фирма да иска да строи новата Математическа гимназия в Пловдив

Спряха събарянето на стара къща с багер на Сахат тепе

Деца от пловдивска детска градина са в болница

Баща от Пловдив: Живея на 300 метра от децата ми и не мога да ги виждам

Голяма немска компания открива нови 250 работни места до Пловдив


