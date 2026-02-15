Нова схема за телефонни измами е разкрита в Пловдивско

© В Карлово бе разкрита нова схема за телефонни измами, насочена предимно към възрастни хора. Последният регистриран случай е от 13 февруари, съобщи опитният юрист Гънчо Гънчев във Фейсбук. Според него измамниците се обаждат на жертвите, твърдейки, че техни близки са претърпели тежко пътнотранспортно произшествие в чужбина, най-често в Румъния, и спешно се нуждаят от пари.



Жертвата бива убедена да плати сума за "репатриране на автомобил“ от чужбина, като за услугата се изпращат реални собственици на фирми за пътна помощ. Те обаче нямат представа, че участват в измамата.



Освен официално платената такса, в багажа се поставя допълнителна парична сума, поискана от измамниците. Когато автомобилът пристигне на граничен пункт, водачът бива задържан заради недекларирани средства.



Само през последния месец шестима собственици на репатриращи автомобили са станали неволни участници в схемата.



В този случай жертвите са две - възрастните жители, които вярват, че помагат на своите деца и предават значителни суми, и собствениците на репатриращи автомобили, които впоследствие биват задържани до изясняване на обстоятелствата.



Полицията и експертите призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предават пари на непознати лица, да не се доверяват на обаждания с искане за спешно плащане и да не предоставят средства на лица, представящи се за служители на МВР, тъй като такава процедура не съществува.



Ако не могат веднага да се свържат с близките си, е препоръчително да изчакат и да опитат отново. При най-малко съмнение гражданите трябва незабавно да уведомят Районното управление на полицията.



Разумът и спокойствието остават най-силната защита срещу подобни престъпни схеми, посочват експертите, като призовават информацията да бъде споделяна с родители, баби и дядовци.