ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нова схема за телефонни измами е разкрита в Пловдивско
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:14Коментари (0)932
©
В Карлово бе разкрита нова схема за телефонни измами, насочена предимно към възрастни хора. Последният регистриран случай е от 13 февруари, съобщи опитният юрист Гънчо Гънчев във Фейсбук. Според него измамниците се обаждат на жертвите, твърдейки, че техни близки са претърпели тежко пътнотранспортно произшествие в чужбина, най-често в Румъния, и спешно се нуждаят от пари.

Жертвата бива убедена да плати сума за "репатриране на автомобил“ от чужбина, като за услугата се изпращат реални собственици на фирми за пътна помощ. Те обаче нямат представа, че участват в измамата.

Освен официално платената такса, в багажа се поставя допълнителна парична сума, поискана от измамниците. Когато автомобилът пристигне на граничен пункт, водачът бива задържан заради недекларирани средства.

Само през последния месец шестима собственици на репатриращи автомобили са станали неволни участници в схемата.

В този случай жертвите са две - възрастните жители, които вярват, че помагат на своите деца и предават значителни суми, и собствениците на репатриращи автомобили, които впоследствие биват задържани до изясняване на обстоятелствата.

Полицията и експертите призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предават пари на непознати лица, да не се доверяват на обаждания с искане за спешно плащане и да не предоставят средства на лица, представящи се за служители на МВР, тъй като такава процедура не съществува.

Ако не могат веднага да се свържат с близките си, е препоръчително да изчакат и да опитат отново. При най-малко съмнение гражданите трябва незабавно да уведомят Районното управление на полицията.

Разумът и спокойствието остават най-силната защита срещу подобни престъпни схеми, посочват експертите, като призовават информацията да бъде споделяна с родители, баби и дядовци.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
През февруари, март и април можем да платим данъците си с в Пловд...
16:53 / 15.02.2026
Ултралуксозно и рядко шампанско се продава за 23 000 евро в магаз...
15:09 / 15.02.2026
Огромна локва след най-малкия дъжд блокира пешеходна пътека на "С...
13:27 / 15.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от сем...
11:52 / 15.02.2026
При голям интерес протече първата пробна матура у нас по математи...
10:08 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартоват...
09:12 / 15.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 месеца
12:07 / 13.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026
Три трупа са открити в хижа
Трусове в ГЕРБ
Парламентарни избори 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: