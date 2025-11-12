ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нова организация на движението по магистрала "Тракия" край Пловдив
Ще се асфалтира в платното за София при 137-и км и между 140-и и 142-и км на автомагистралата, като трафикът ще преминава изпреварващата лента. Ограничено ще е движението в активната и аварийната лента.
Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват правилата за движение и разрешената скорост, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
