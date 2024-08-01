Нова доза неудобства за пловдивчани и гостите на града

© Plovdiv24.bg От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на футболна среща между отборите ПФК "Локомотив“ - Пловдив и ПФК “Левски“- София на стадион "Локомотив“ утре за времето от 18:00 ч. до 24:00 ч. се спира движението на пътни превозни средства по следните участъци на улици и булеварди:



ул. "Лев Толстой“ от кръстовище с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“.



ул. "Проф. Цветан Лазаров“ и по ул. “Димитър Ризов“ до бул. “Освобождение“



Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:



Линия № 9



Посока: Завод "Юрий Гагарин“- ЖК “Тракия“- А12:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, десен завой по бул. “Освобождение“, спирка № 256, ляв завой по ул. “Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия № 10



Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404 - магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.



Линия № 21



Посока: ТК “Марица“ – ЖК “Тракия“- А12:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 25



Посока: АПК “Тракия“ – ЖК “Тракия“- А12:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 - магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 29



Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул. “Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 66



Посока: Кв. “Прослав“ – ЖК “Тракия“- А12:



Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011.



В обратна посока маршрутът остава непроменен.



Линия № 99



Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12:



Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.



В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ - спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.