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Нова доза неудобства за пловдивчани и гостите на града
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:58Коментари (0)1483
© Plovdiv24.bg
От ОП "Организация и контрол на транспорта“ информират, че във връзка с провеждане на футболна среща между отборите ПФК "Локомотив“ - Пловдив и ПФК “Левски“- София на стадион "Локомотив“ утре за времето от 18:00 ч. до 24:00 ч. се спира движението на пътни превозни средства по следните участъци на улици и булеварди: 

ул. "Лев Толстой“ от кръстовище с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“. 

ул. "Проф. Цветан Лазаров“ и по ул. “Димитър Ризов“ до бул. “Освобождение“

Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:

Линия № 9

Посока: Завод "Юрий Гагарин“- ЖК “Тракия“- А12:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, десен завой по бул. “Освобождение“, спирка № 256, ляв завой по ул. “Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 10

Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404 - магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК “Марица“ – ЖК “Тракия“- А12:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК “Тракия“ – ЖК “Тракия“- А12:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 - магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул. “Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. “Прослав“ – ЖК “Тракия“- А12:

Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12:

Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.

В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ - спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.


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