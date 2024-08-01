Нова доза неудобства за пловдивчани и гостите на града

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ул. "Лев Толстой“ от кръстовище с бул. "Санкт Петербург“ до кръговото кръстовище с ул. "Проф. Цветан Лазаров“.
ул. "Проф. Цветан Лазаров“ и по ул. “Димитър Ризов“ до бул. “Освобождение“
Маршрутът на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт се променя, както следва:
Линия № 9
Посока: Завод "Юрий Гагарин“- ЖК “Тракия“- А12:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, десен завой по бул. “Освобождение“, спирка № 256, ляв завой по ул. “Димитър Ризов“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 10
Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев"- спирка 404 - магазин "Алфина“, обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
Линия № 21
Посока: ТК “Марица“ – ЖК “Тракия“- А12:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 25
Посока: АПК “Тракия“ – ЖК “Тракия“- А12:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка № 351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404 - магазин "Алфина“, ляв завой на обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 29
Посока: Ул. “Юндола“ – ЖК “Тракия“- А12:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул. “Димитър Ризов“, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 66
Посока: Кв. “Прослав“ – ЖК “Тракия“- А12:
Ул. "Съединение“, десен завой по ул.“ Димитър Ризов“- спирка №351, десен завой по бул. “Освобождение“, ляв завой по ул. "Пеньо Пенев", ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев", спирка 404- магазин "Алфина“, ляв завой по обръщалото –ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011.
В обратна посока маршрутът остава непроменен.
Линия № 99
Посока: ПУ “Паисий хилендарски“ – ЖК “Тракия“- А12:
Бул. "Освобождение“, ляв завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. "Поручик Боян Ботев" обръщалото –ЖК “Тракия“ –А12 – спирка № 1011.
В обратна посока: ЖК “Тракия“ – А12 – спирка № 1011 , десен завой по ул. "Поручик Боян Ботев" – спирка №405 с/у магазин "Алфина“, десен завой по ул. “Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. “Съединение“ - спирка №108 - с/у "Детски свят“ и по маршрута, утвърден с общинската транспортна схема.
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