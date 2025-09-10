Нов вторичен център оживява в Пловдив, ул. "Младежка" се преобразява

© Стартира строителството по проекта "Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Областна администрация – Пловдив“. Това съобщи областният управител проф. Христина Янчева по време на представянето на проекта пред служители и ръководители на администрацията. На срещата присъстваха и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов, консултантът по проекта Зорница Станчева от "SPG Consult Bulgaria“ и представителят на изпълнителя "АРТ СТРОЙ“ ЕООД – инж. Стефан Генков.



Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко над милион лева – 1 024 680 лева, изцяло осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е една година и трябва да приключи до 4 декември 2026 г.



Основната цел е повишаване на енергийната ефективност на сградата, като се прилагат различни мерки, които ще доведат до 82% спестяване на първична енергия, или над 600 000 kWh на година. Това ще позволи сградата да достигне енергиен клас "А“ с почти нулево потребление на енергия, като същевременно ще намали разходите за ток и парно и ще спести публични средства.



Сред планираните дейности са подмяна на дограма, изграждане на VRF климатична система, монтаж на фотоволтаична инсталация с батерия за съхранение, внедряване на LED осветление и система за енергиен мониторинг. Освен това ще има авторски и строителен надзор, технически обследвания и независима оценка на постигнатите резултати.



Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов отбеляза, че обновената сграда ще се впише в модерния вторичен градски център на ул. "Младежка“. Там се предвижда пълна подмяна на подземната и наземната инфраструктура, изграждане на модерен пазар и водно огледало, обновяване на площадното пространство пред Областна администрация с водна площ и детски съоръжения, спортна зона за тийнейджъри и второ водно съоръжение. В участъка след кръстовището ще има фермерски пазар, търговска площ и паркинг. Осветлението ще бъде художествено, а зелените площи ще се увеличат с близо 30%.



"Стойността на проекта е 14 милиона лева с ДДС и очакваме подкрепа от областния управител за неговата реализация“, подчерта Георги Стаменов. Проф. Янчева обеща да съдейства чрез срещи и разговори с представители на отговорните министерства и фондове.



С реализирането на проекта Областна администрация – Пловдив ще получи модерна, енергийно ефективна и устойчива сграда, която ще подобри условията за работа на служителите и за обслужване на гражданите.