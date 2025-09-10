ИЗПРАТИ НОВИНА
Нов вторичен център оживява в Пловдив, ул. "Младежка" се преобразява
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:28
©
Стартира строителството по проекта "Устойчиво енергийно обновяване на административната сграда на Областна администрация – Пловдив“. Това съобщи областният управител проф. Христина Янчева по време на представянето на проекта пред служители и ръководители на администрацията. На срещата присъстваха и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов, консултантът по проекта Зорница Станчева от "SPG Consult Bulgaria“ и представителят на изпълнителя "АРТ СТРОЙ“ ЕООД – инж. Стефан Генков.

Проектът се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко над милион лева – 1 024 680 лева, изцяло осигурени чрез безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е една година и трябва да приключи до 4 декември 2026 г.

Основната цел е повишаване на енергийната ефективност на сградата, като се прилагат различни мерки, които ще доведат до 82% спестяване на първична енергия, или над 600 000 kWh на година. Това ще позволи сградата да достигне енергиен клас "А“ с почти нулево потребление на енергия, като същевременно ще намали разходите за ток и парно и ще спести публични средства.

Сред планираните дейности са подмяна на дограма, изграждане на VRF климатична система, монтаж на фотоволтаична инсталация с батерия за съхранение, внедряване на LED осветление и система за енергиен мониторинг. Освен това ще има авторски и строителен надзор, технически обследвания и независима оценка на постигнатите резултати.

Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов отбеляза, че обновената сграда ще се впише в модерния вторичен градски център на ул. "Младежка“. Там се предвижда пълна подмяна на подземната и наземната инфраструктура, изграждане на модерен пазар и водно огледало, обновяване на площадното пространство пред Областна администрация с водна площ и детски съоръжения, спортна зона за тийнейджъри и второ водно съоръжение. В участъка след кръстовището ще има фермерски пазар, търговска площ и паркинг. Осветлението ще бъде художествено, а зелените площи ще се увеличат с близо 30%.

"Стойността на проекта е 14 милиона лева с ДДС и очакваме подкрепа от областния управител за неговата реализация“, подчерта Георги Стаменов. Проф. Янчева обеща да съдейства чрез срещи и разговори с представители на отговорните министерства и фондове.

С реализирането на проекта Областна администрация – Пловдив ще получи модерна, енергийно ефективна и устойчива сграда, която ще подобри условията за работа на служителите и за обслужване на гражданите.


08.09.2025 Има шанс реконструкцията на "Младежка" да започне догодина
08.10.2023 Вижте как ще изглежда "Младежка" след плануваното преобразяване
29.10.2022 Край! Култово заведение в Пловдив затваря врати завинаги
19.10.2022 Принудително премахват култово пловдивско заведение
28.05.2022 Апел: Не разрушавайте тази култова пловдивска кръчма!
16.03.2022 Премахват една от най-евтините кръчми в Пловдив
Откриват най-новата детска ясла в Пловдив
11:59 / 10.09.2025
Погребват Христина в родното й село до Пловдив
11:44 / 10.09.2025
Два дни кино за 5 лева на билет в Пловдив
10:39 / 10.09.2025
Забравете за район "Западен", затрудненията там няма да спрат в с...
10:59 / 10.09.2025
Пуснаха втори път злополучния ЗОП за кошовете за боклук, откриха ...
10:53 / 10.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с нова, още по-модерна техника
08:43 / 10.09.2025

Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
Опитен водач: На магистралата край Пловдив агресивни шофьори ни изпреварваха със 170 км/ч
21:20 / 08.09.2025
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
От 2026 година ваучерите за храна могат да се увеличат до 150 евро месечно от следващата година
22:06 / 08.09.2025
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
Райско кътче у нас се превръща в пустиня
15:25 / 08.09.2025
