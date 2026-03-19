"Абсолютен връх на инженерната мисъл", така озаглави сигнала си до нас редовен и възмутен читател на Plovdiv24.bg. Мъжът е карал колелото си по Голямоконарско шосе и е забелязал нередността. 

По думите му тази електрошахта няма как да бъде отворена в бъдеще и този, който е решил да я "запечата" по този начин, носи отговорност за евентуалните вреди.

На пръв поглед дясната страна на шахтата е приспособена като велоалея, но проблемът е от лявата страна. Тя е блокирана с колчето, на което е прихваната обезопасителната ограда, пясък и част от бордюра.

"Ако един ден тази шахта трябва да се отговори, колко още поразии ще бъдат направени на чисто новата ремонтирана зона? Тази шахта осигурява достъпа до важни комуникации, а ние неглижираме бъдещата й поддръжка", ядосва се още той. 

Мъжът е забелязал, че освен това има и разлика в нивата на пътното платно и велоалеята, от чиято страна бордюрите не са вкопани хубаво в земята.

Припомняме, че в края на миналата година община Пловдив официално откри  обновеното Голямоконарско шосе след цялостна реконструкция и разширение на територията.

Стойността на реконструкцията е малко над 16 милиона лева с ДДС, осигурени по Приложение 3 на МРРБ.