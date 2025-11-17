ЗАРЕЖДАНЕ...
|Нов старт на делото "Дебора"?
На предходното заседание адвокатите пожелаха отвод. Причината бе, че пред 2015 година заседателката е била жертва на нападение от маскирани лица. Днес желанието за отвод имаше друга мотивация:
“Това е същият съдебен заседател, на когото съдът отказа отвод. Има данни, че на електронната поща на съда е получена информация по отношения на дъщеря й.
Във Фейсбук тя ясно и недвусмислено коментира. Тя изразява много лично отношение и нейната майка коментира. Тава дело очевидно се коментира много силно от това семейство, извън съдебната зала. Това е пристрастие. Тя е напълно предубедена. И не може да участва в състава на този съд."
Ако заседателят бъде отведен, това означава нов старт на делото с нов съдебен състав.
