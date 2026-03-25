Автор: Георги Кирилов 12:44 12:44

За поредно пътнотранспортно произшествие в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Ударили са се два леки автомобила тази сутрин. Точното място е кръстовището между булевард "Пещерско шосе" и улица "Рая"/"Явор".



Водач на лек автомобил БМВ е шофирал в дясната лента, която е предназначена само за завой надясно, но е продължил направо в посока центъра на града.



Тогава е настъпил сблъсък с друга кола, която е искала да направи ляв завой към улица "Явор". Няма данни за тежко пострадали хора, а единствено за материални щети по возилата.



