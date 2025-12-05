ЗАРЕЖДАНЕ...
|Никулденски курбани за здраве дава ГЕРБ в пет храма в Пловдив
Освещаването и раздаването на храната ще се извършат в дворовете на православни храмове след празничните литургии. Според традицията на Никулден курбанът е рибен и се дава за здраве, надежда и покровителство на Свети Николай Мирликийски Чудотворец.
В район "Източен“ ръководителят на структурата Иван Стоянов и организационният секретар и районен кмет Емил Русинов канят пловдивчани да се присъединят към отбелязването на празника на 6 декември 2025 г. от 10:00 часа в храма "Св. Пророк Илия“. Храната ще бъде осветена от отец Ангел и раздадена след празничната литургия.
В "Северен“ районната организация с ръководител Гошо Къчков организира традиционен рибен курбан в двора на храм "Св. Иван Рилски“ от 10:00 часа.
В район "Южен“ местната структура на ГЕРБ с ръководител Георги Василев ще даде курбан в храма "Света Троица“ от 10:30 часа.
В район "Централен“ ръководителят и кмет на района Георги Стаменов организира отбелязване на Никулден с курбан за здраве в двора на храм "Св. Харалампий“ на 06 декември 2025 г. от 10:30 часа.
В район "Западен“ организацията с ръководител Ангел Славов ще даде курбана в храм "Св. Николай Мирликийски Чудотворец“ от 11:00 часа веднага след празничната служба.
