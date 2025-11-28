ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:25Коментари (2)15078
© Фейсбук
"Пострадалото седемгодишно дете от Пловдив се събуди. Пита за родителите си. Кой ще отговори?". Това съобщи преди минути Николай Попов, бащата на Сияна. Става въпрос за единстнения оцелял при тежката катастрофа на Околовръстното на Пловдив отпреди няколко дни.

Жестоката катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете стана на 24 ноември на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово". Сигналът е получен в полицията към 23.10 ч., чрез тел. 112.

Според предварителната информация товарен автомобил МАН с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген". На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години.

Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа.

Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.


Още по темата: общо новини по темата: 26
28.11.2025 Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дума
28.11.2025 Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
28.11.2025 Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовръстното, е дълга 4 страници
28.11.2025 С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загинали на Околовръстното на Пловдив
28.11.2025 В Пловдив решават за мярката спрямо шофьора, причинил катастрофата с три
жертви
27.11.2025 Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Не ми се мисли за всички тези който са съучастници към тази трагедия ,как на второто предшествие на Бога ще застанат пред него! Жална ви мамица ,парламенти ,депутати ,кметове и архитекти и т.н!
+2
 
 
Който и да отговори , отговора ще е все един и същ. Няма я мама , няма го тати. Мръсната , крадлива и корумпирана държава ги уби....Да , държавата и и бацила зад волана ги убиха. Чиновниците , фирмаджийте , архитекти и прочие затриха и това семейство. Няма да се спрат пред нищо - за тях парите са всичко. Не им пука за хората , ще продължат да създават изруди като този ц*нго с камиона.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорът, убил семейството от Пловдив, досега не е казал нито дум...
15:41 / 28.11.2025
Моцарт от Главната: Хората им даваха банкноти от 100 лева, извърш...
14:25 / 28.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затв...
14:19 / 28.11.2025
Прокурор: Справката с нарушения на шофьора, убил трима на Околовр...
13:34 / 28.11.2025
С белезници доведоха младежа, причинил катастрофата с трима загин...
13:10 / 28.11.2025
Пловдивчанин: Някои от тези гратисчии са без зъби, защото взимат ...
11:58 / 28.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Бюджет 2026
Проблеми между шофьори от масовия транспорт и пътници
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: