Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си

Пострадалото седемгодишно дете от Пловдив се събуди. Пита за родителите си. Кой ще отговори?". Това съобщи преди минути Николай Попов, бащата на Сияна. Става въпрос за единстнения оцелял при тежката катастрофа на Околовръстното на Пловдив отпреди няколко дни.



Жестоката катастрофа с три жертви и тежко пострадало дете стана на 24 ноември на кръстовището на околовръстния път и ул. "Захаридово". Сигналът е получен в полицията към 23.10 ч., чрез тел. 112.



Според предварителната информация товарен автомобил МАН с 24-годишен водач навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил челно в лек автомобил "Фолксваген". На място са загинали 43-годишната шофьорка на колата и нейни спътници - мъж на 42 години и дете на 14 години.



Друго дете, на 7 години, което се е возило в обезопасително столче, е откарано в болница с опасност живота. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Водачът на камиона е задържан за срок до 24 часа.



Пробите му за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Причините за тежкия пътен инцидент се изясняват. Образувано е досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура- Пловдив.