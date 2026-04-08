Единстената причина да съществуват държавни предприятия и обществени поръчки е жалението на политиците за корупция и кражби. Това заяви за Plovdiv24.bg Никола Янков – авторитетен финансист, лидер на икономическия екип на "Синя България“ и водач на листата на десния съюз в Пловдив:

"Синя България" е тук, за да върне истинския смисъл на държавата – обърната с лице към хората и към свободната частна инициатива.

Повече държава не означава повече грижа. Означава повече корупция и по-малко свобода.

Днес живеем в парадокс – усещането, че "няма държава", е повсеместно. Липсва сигурност, ред, достъпно здравеопазване и качествено образование. В същото време държавата е най-големият работодател, най-големият бизнесмен и най-големият инвеститор... и въпреки това България остава най-бедната в ЕС. Това не е случайно – тези процеси са пряко свързани.

България е в порочен цикъл: колкото повече държавата преразпределя, толкова повече корупция създава. Този цикъл трябва да бъде прекъснат.

Държавната машина е превзета и превърната в инструмент за източване на публични средства. Голямата политическа корупция минава през държавните предприятия и безконтролното харчене на нашите пари. Тя разяжда институциите, медиите и съдебната система.

Решението е ясно:

– ограничаване на ролята на държавата като "раздаващ пари"

– край на зависимостта от обществени поръчки

Държавата не е създадена, за да раздава пари. Тя съществува, за да гарантира ред, сигурност и защита на правата и свободите на гражданите.

Когато държавата се занимава с раздаване на средства, тя неизбежно изоставя основните си функции – да пази хората, територията, здравето и бъдещето им.

За "Синя България" личната свобода и свободата на частната инициатива са върховни ценности.

Ние сме тук, за да спрем пътя към авторитарна държава – с вдигнат юмрук и без алтернатива. България не трябва да следва модели като Русия и Беларус. Този модел превърна Унгария в най-бедната държава в ЕС заедно с България.

Богатството на Бългаария се прахосва и разграбва. Време е да спрем това.

"Синя България" – за свободни хора в свободна икономика и високи доходи.