ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!
Автор: Васил Динев 09:38Коментари (0)1603
©
Влошено е качеството на атмосферния въздух в Пловдив тази сутрин. Това показват онлайн картите на няколко специализирани страници. Сравнително добро е положението в централната градска част, но в останалите райони въздухът е нездравословен.

Ефектите върху здравето могат да бъдат почувствани незабавно от чувствителни групи. Здрави хора могат да изпитат трудности при дишане и раздразнение на гърлото при продължително излагане. Ограничете дейности на открито, съветват специалистите.

Читатели на Plovdiv24.bg сигнализираха и за неприятна миризма в някои части на града.


Още по темата: общо новини по темата: 485
29.11.2025 Голяма опасност надвисва над Пловдив в дните петък, събота и неделя
16.11.2025 Краят за старите печки на дърва и въглища в Пловдив наближава, домакинствата могат да ги заменят безплатно
12.11.2025 Над 2000 домакинства в Пловдив искат да заменят кюмбетата
29.10.2025 Община Пловдив засилва контрола върху нерегламентираното изгаряне на
отпадъци
20.10.2025 Световната банка предложи на България да увеличи данъците върху старите
коли
15.10.2025 Притиснаха кмета за замяната на кюмбетата
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Емоционална среща в СУ "Никола Вапцаров" с актьори от филма "Един...
10:35 / 04.12.2025
В Кючука започнаха да изхвърлят боклуците си върху автомобили
09:01 / 04.12.2025
В Пловдив издирват 13-годишно момиче
08:20 / 04.12.2025
Кметът на Пловдив ще даде старт на санирането на блок
08:02 / 04.12.2025
Запалиха светлините на коледната елха в "Тракия"
20:51 / 03.12.2025
Къща в пловдивско село се превърна в коледна атракция
20:05 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Нов звезден годеж на хоризонта
Нов звезден годеж на хоризонта
22:02 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Протести срещу Бюджет 2026
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: