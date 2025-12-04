Нездравословен въздух в Пловдив! Жители: Мирише лошо!

© Влошено е качеството на атмосферния въздух в Пловдив тази сутрин. Това показват онлайн картите на няколко специализирани страници. Сравнително добро е положението в централната градска част, но в останалите райони въздухът е нездравословен.



Ефектите върху здравето могат да бъдат почувствани незабавно от чувствителни групи. Здрави хора могат да изпитат трудности при дишане и раздразнение на гърлото при продължително излагане. Ограничете дейности на открито, съветват специалистите.



Читатели на Plovdiv24.bg сигнализираха и за неприятна миризма в някои части на града.