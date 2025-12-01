"Независими за Пловдив" искат цялостен анализ на общинската собственост в търговски дружества

© Съветниците от "Независими за Пловдив“ внесоха официално предложение до Общинския съвет за извършване на пълен, детайлен и обективен анализ на собствеността на Община Пловдив в търговските дружества, в които тя притежава дялово участие.



Повод за предложението е точка от дневния ред на сесията на 20 ноември 2025 г., в която първоначално беше включена процедура за продажба на дяловете на общината в четири дружества – "Общинска Банка“ АД, УМБАЛ "Пловдив“ АД, "Свободна зона – Пловдив“ АД и "Обелос“ АД. Предложението бе оттеглено, но мотивите за него повдигнаха важни въпроси относно обосноваността и прозрачността при вземането на подобни решения.



От групата подчертават, че Община Пловдив има участие в общо седем търговски дружества, всяко от които е с определен от Общинския съвет представител. Затова преди да се вземат решения за продажба, следва да бъде изготвен цялостен анализ, включващ:



- дали участието на общината е целесъобразно и изпълнява ли публична функция;



- дали отговаря на първоначалния замисъл при създаването на партньорствата;



- какво е финансово-икономическото състояние на дружествата;



- оценка на дивидентите и други ползи за общината;



- правни възможности за управление и разпореждане със собствеността според Търговския закон, Закона за общинската собственост и Закона за лечебните заведения.



"Едностранен подход разглеждащ само възможността за продажби, е неприемлив и вреди на прозрачността. Затова предложението цели да бъде изготвена обективна експертиза, която да служи като основа за информирани решения в интерес на гражданите", подчерта съветникът Илия Гатев от "Независими за Пловдив".