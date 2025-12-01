ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|"Независими за Пловдив" искат цялостен анализ на общинската собственост в търговски дружества
Повод за предложението е точка от дневния ред на сесията на 20 ноември 2025 г., в която първоначално беше включена процедура за продажба на дяловете на общината в четири дружества – "Общинска Банка“ АД, УМБАЛ "Пловдив“ АД, "Свободна зона – Пловдив“ АД и "Обелос“ АД. Предложението бе оттеглено, но мотивите за него повдигнаха важни въпроси относно обосноваността и прозрачността при вземането на подобни решения.
От групата подчертават, че Община Пловдив има участие в общо седем търговски дружества, всяко от които е с определен от Общинския съвет представител. Затова преди да се вземат решения за продажба, следва да бъде изготвен цялостен анализ, включващ:
- дали участието на общината е целесъобразно и изпълнява ли публична функция;
- дали отговаря на първоначалния замисъл при създаването на партньорствата;
- какво е финансово-икономическото състояние на дружествата;
- оценка на дивидентите и други ползи за общината;
- правни възможности за управление и разпореждане със собствеността според Търговския закон, Закона за общинската собственост и Закона за лечебните заведения.
"Едностранен подход разглеждащ само възможността за продажби, е неприемлив и вреди на прозрачността. Затова предложението цели да бъде изготвена обективна експертиза, която да служи като основа за информирани решения в интерес на гражданите", подчерта съветникът Илия Гатев от "Независими за Пловдив".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Магазин за хората" поставя щандове в супермаркети в Пловдивско
11:24 / 01.12.2025
В Пловдив сбъдват желанията на седмина
12:20 / 01.12.2025
Пловдив се бори за приз в конкурса "Сграда на годината"
10:21 / 01.12.2025
Пасарелките в западната и източната част на Централна гара ще се ...
11:41 / 01.12.2025
Инфлуенсърка от Пловдив и семейството й на косъм от смъртта
11:06 / 01.12.2025
Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката ...
09:07 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS