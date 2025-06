© виж галерията Снощи Пловдив се превърна в сцена на музикалното многообразие и емоции с откриването на 11-ото издание на фестивала "Франкофоли“.



Първата вечер започна с незабравимо шоу на френската група La Caravane Passe, която за втори път е гост на града. Характерният ѝ джипси привкус, съчетан с балкански ритми, изкусни джаз нюанси и ориенталски мотиви, даде мощен старт на фестивала с изпълнението на "J’bivouak". Присъстващите се забавляваха още под звуците на "Gypsy for one day“, “Baba", “Maria Kalash" и още много други.



След като разтърсиха сцената, музикантите от La Caravane Passe слязоха сред публиката, продължиха да свирят и танцуваха заедно с хората пред сцената – момент, който зареди с енергия всички присъстващи.



Втора на сцената се качи румънската поп звезда Alexandra Stan, която предизвика бурни аплодисменти още с първите акорди на хита си "Mr. Saxobeat". Изпълнителката беше изключително емоционална и развълнувана, като сподели, че Пловдив заема специално място в сърцето ѝ, тъй като нейната баба е родом от града.



Третата изпълнителка в програмата беше италианската певица In-Grid, която очарова публиката с френските си песни и изненадващо добър български език. Поздравите и обръщенията ѝ към публиката на български бяха посрещнати с бурни овации. Тя започна със своята емблематична песен "Tu es foutu", на която всички танцуваха. През цялото ѝ участие тя беше подкрепена от елегантните танцьори на пловдивския балет "Ера".



Един от най-емоционалните моменти на вечерта бе, когато In-Grid изпя на български народната песен "Катерино моме“, придружена от танцьорите на ансамбъл "Тракия". Съчетавайки френски чар с български традиции, тя трогна публиката до сълзи.



Финалът на първата вечер бе поверен на южноафриканската звезда Master KG, който разстърси сцената с глобалния си хит "Jerusalema“. Комбинацията от африкански ритми и електронно звучене накара цялата публика да танцува и да се слее с ритъма на нощта.



Вторият ден от фестивала обещава също толкова силни преживявания. Първа на сцената ще се качи българската млада певица Виктория Благоева. След нея сцената ще завладее RILA – българо-французойка, израснала в сърцето на българските планини, която впечатлява с поп стил, носещ влияния от киното и напомнящ на имена като Adele и Lana Del Rey. След това на сцената ще излезе Криско – един от най-успешните български изпълнители и продуценти, който ще представи своя динамичен и добре познат стил. За първи път на сцената на "Франкофоли“ ще се качи и Лили Иванова. Като за финал в програмата ще бъде изключителната ZAZ – френската звезда със запомнящ се стил, в който се преплитат шансон, джаз, поп и световни ритми.



В рамките на фестивала се провежда и платформата "Младежки модул – Франкофоли“, която събира 100 ученици на възраст между 16 и 19 години от училища в страната, в които се изучава френски език. Целта на инициативата е да насърчи обмена на идеи, знания и енергия сред младите хора чрез участие в дебати на френски по теми, свързани с общочовешките и европейски ценности.



Освен впечатляващата концертна програма, фестивалът "Франкофоли“ 2025 предлага и богата съпътстваща програма. През трите фестивални дни, на територията на фестивала ще бъде изградена специална зона – "Душата на Квартала“ от Базар Капана. Тя ще бъде изпълнена с ръчно изработени съкровища от Базар Капана, артистична сцена, тематични каузи и атмосфера, която носи духа на квартала.



На 21 и 22 юни обновената градска градина до Природонаучния музей ще бъде дом на специално дневно събитие с начало 9:00 часа – френски брънч на открито, кулинарно изкуство и зелени инициативи. Изскачащият ресторант "The Kitchen Freaks“ ще предложи авторско меню, вдъхновено от фестивала, с участието на шеф Андре Токев, който ще приготвя ястията на място с продукти от български производители.



Фестивалът се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Фондация "Пловдив 2019“, Министерство на туризма, Министерство на културата, Министерство на образованието, Министерство на външните работи, Френският културен институт.







Билети за 21 и 22 юни и пълната музикална програма за фестивала може да намерите на официалния сайт: https://francofoliesbg.com



За удобство на феновете те са налични и в мрежата на Eventim, Kupibileti.bg, EpayGo, както и на касите на EasyPay в цялата страна. На място също ще имате възможност да закупите билети. Напомняме, че всяка покупка на билет носи и добро – 2 лева от стойността му ще бъдат дарени на Фондация "Слънчеви деца“, която подкрепя деца със специални потребности.