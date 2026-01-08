ЗАРЕЖДАНЕ...
|Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с психични отклонения
Plovdiv24.bg научи, че мъж с психични отклонения е хвърлял камъни по леките автомобили, минаващи оттам.
В крайна сметка на място се е отзовал патрул на ОД МВР Пловдив и е прибрал човека. В момента ситуацията е нормализирана.
