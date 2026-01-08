Неприятна ситуация на един от входовете на Пловдив заради мъж с психични отклонения

© Google Избягвайте надлеза на Скобелева майка в посока влизане в Пловдив. Такова предупреждение публикува шофьор в социалната мрежа Фейсбук тази сутрин.



Plovdiv24.bg научи, че мъж с психични отклонения е хвърлял камъни по леките автомобили, минаващи оттам.



В крайна сметка на място се е отзовал патрул на ОД МВР Пловдив и е прибрал човека. В момента ситуацията е нормализирана.