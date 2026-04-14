26-годишен е задържан за грубо нарушение на обществения ред вчера в Пловдив, съобщават от пресцентъра на ОД МВР в града под тепетата.

Около 10 часа патрул на Пето РУ реагирал на сигнал от телефон 112, че край жп гарата в район "Тракия“ две жени получили обиди и заплахи от непознат младеж във видимо неадекватно състояние.

На място бил заловен извършителят на хулиганската проява – на 26 години, под въздействие на алкохол и наркотични вещества. По случая е започната проверка за престъпление по чл. 325, ал. 1 от НК.