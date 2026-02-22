Не успяха да изберат председатели на двете районни избирателни комисии в Пловдив

© Plovdiv24.bg Архив Партиите не постигнаха съгласие за ръководствата на двете районни избирателни комисии- Пловдив град и Пловдив област. Консултациите при областния управител приключиха без да са избрани председатели на 16 РИК и на 17 РИК, Пловдив област.



От ГЕРБ предложиха за председател на РИК в Пловдив град Калоян Сухоруков, а за областта Янко Радунчев.