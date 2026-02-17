ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелни плоскости
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:22Коментари (0)422
©
Административен съд – Пловдив потвърди решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), с което екоинспекцията не допуска реализирането на инвестиционно предложение на фирма за изгаряне на неопасни отпадъци (трици и изрезки от мебелни плоскости) и производство на пелети от тях в двете си производствени бази в Пловдив. Решението е потвърдено и от Министерството на околната среда и водите.

Мотивите за отказа на РИОСВ – Пловдив са, че материалите и предвидената дейност не отговарят на законовите изисквания за биомаса по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното намерение е планирано в урбанизирана територия – в район "Южен" и район "Северен", в близост до учебно заведение и хотел – обекти, подлежащи на здравна защита, без да са спазени нормативно определените отстояния. 

Експертите на институцията са отчели и същественото обстоятелство, че в Агломерация "Пловдив" има превишения на нормите за фини прахови частици (ФПЧ), азотен диоксид и полиароматни въглеводороди, което изисква особено стриктен превантивен подход при допускане на нови източници на емисии.

С издаденото и защитено пред съда решение за недопустимост, РИОСВ – Пловдив за пореден път доказва, че последователно изпълнява своите законови правомощия за осъществяване на превантивен контрол по отношение качеството на атмосферния въздух и защита здравето на гражданите.


Още по темата: общо новини по темата: 495
14.02.2026 »
05.02.2026 »
31.01.2026 »
31.01.2026 »
26.01.2026 »
19.01.2026 »
предишна страница [ 1/83 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026 превръщат Пловдив в център на агросек...
07:00 / 17.02.2026
Пловдивчанин остана без колата си заради тежко нарушение на закон...
20:23 / 16.02.2026
Пловдивчани вече плащат директно с банкова карта в автобуси от гр...
19:40 / 16.02.2026
Голям удар на полицията в Пловдив, мъж и жена са арестувани
16:58 / 16.02.2026
Мехмед остава в ареста, след като погуби един и тежко рани друг п...
16:50 / 16.02.2026
Преобразяват напълно три военни имота в Пловдив
16:21 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
Пловдивчани плащат местни данъци почти десет пъти по-малко от семействата във Великобритания
11:52 / 15.02.2026
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
Повече работни места, отколкото кандидати край Пловдив, стартовата заплата започва от 800 евро
09:12 / 15.02.2026
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
На 25 км от Пловдив започна изработването на рокля с площ от 250 квадратни метра
08:20 / 15.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
09:18 / 16.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Три трупа са открити в хижа
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: