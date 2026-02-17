Не позволиха на фирма в Пловдив да гори трици и изрезки от мебелни плоскости

© Административен съд – Пловдив потвърди решение на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ - Пловдив), с което екоинспекцията не допуска реализирането на инвестиционно предложение на фирма за изгаряне на неопасни отпадъци (трици и изрезки от мебелни плоскости) и производство на пелети от тях в двете си производствени бази в Пловдив. Решението е потвърдено и от Министерството на околната среда и водите.



Мотивите за отказа на РИОСВ – Пловдив са, че материалите и предвидената дейност не отговарят на законовите изисквания за биомаса по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Инвестиционното намерение е планирано в урбанизирана територия – в район "Южен" и район "Северен", в близост до учебно заведение и хотел – обекти, подлежащи на здравна защита, без да са спазени нормативно определените отстояния.



Експертите на институцията са отчели и същественото обстоятелство, че в Агломерация "Пловдив" има превишения на нормите за фини прахови частици (ФПЧ), азотен диоксид и полиароматни въглеводороди, което изисква особено стриктен превантивен подход при допускане на нови източници на емисии.



С издаденото и защитено пред съда решение за недопустимост, РИОСВ – Пловдив за пореден път доказва, че последователно изпълнява своите законови правомощия за осъществяване на превантивен контрол по отношение качеството на атмосферния въздух и защита здравето на гражданите.