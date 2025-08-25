Не откриха бомба до Централна гара в Пловдив

© Plovdiv24.bg Нищо обезпокоително не е открито при щателната проверка, която бе предприета днес по повод установен багаж без собственик в зоната на Централна гара в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.



Районът около Централна гара бе отцепен. Причината бе сигнал за възможна бомба в чакалнята на транспортния център. Става въпрос за багаж, който дълго време е стоял безстопанствен там.



На място бяха изпратени полицейски служители и жандармеристи, които да отворят багажа и да видят какво има вътре.



Процедурата е стандартна и се прави при такъв тип сигнали. Всички пътници бяха помолени да напуснат периметъра на гарата.