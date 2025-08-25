© Plovdiv24.bg Районът около Централна гара е отцепен. Причината е сигнал за възможна бомба в чакалнята на транспортния център.



От пресцентъра на МВР Пловдив уточниха пред репортер на Plovdiv24.bg, че става въпрос за багаж, който дълго време е стоял безстопанствен там.



В момента на място са полицейски служители и жандармеристи и се изчакват експертите, които да отговорят багажа и да видят какво има вътре.



Процедурата е стандартна и се прави при такъв тип сигнали. Всички пътници са били помолени да напуснат периметъра на гарата.