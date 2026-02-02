© Plovdiv24.bg виж галерията Коледа отмина преди повече от месец, но в творческия квартал "Капана" празничното настроение отказва да си тръгне или просто е "забравено", предаде репортер на Plovdiv24.bg.



След мокрия сняг снощи част от коледната украса се е свлякла и увиснала опасно ниско над малките улички, които са пълни с ресторанти и кафенета.



Кабели, гирлянди и орнаменти вече не носят празничен уют, а реални предпоставки за инцидент особено за минувачите.



Докато чакаме следващата Коледа, може би е време да приберем старата украса преди някой да се е обесил.



Коледната магията е хубаво нещо, но не й през февруари. Припомняме, че и предходните години украсата в "Капана" не бе махана навреме.