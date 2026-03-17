Пловдивският апелативен съд потвърди задържането под стража на А. Д., чиято престъпна дейност се разглежда заедно с дейността на организирана престъпна група, действала в София и Пловдив.Срещу А. Д. е повдигнато обвинение за това, че на 06.03.2026 г. на публично място, в съучастие с К. К., и В. Д., без надлежно разрешително, е държал с цел разпространение и разпространил високорисково наркотично вещество – марихуана над 2 килограма на стойност над 30 000 евро. При задържането му той строшил мобилния си телефон.Апелативният съд, пред който А. Д. обжалва мярката си за неотклонение с искане за промяната й в по-лека, обяви, че от събраните до момента доказателства, въпреки ранния етап на разследване, може да се направи обосновано предположение за участие в усложнена, трудоемка и конспиративна престъпна дейност, сторена публично и с явна неустрашимост от негова страна.Съдът счете за неоснователно оспорването на това предположение от страна на защитата, като обърна внимание на комуникиращите си показания на двамата служители под прикритие, които са участвали в инкриминираната наркосделка, и на показанията на техните колеги полицаи, които са наблюдавали поведението на обвиняемия в близост до мястото на скриване на търгувания наркотик.Посочи, че техните наблюдения опровергават изявлението на А.Д., че изчакал детето си, което живеело наблизо. По-нататък съдът обоснова завишена опасност от укриване и извършване на престъпление при смекчаване на мярката му за неотклонение, като обърна внимание на особеностите на деянието и на личността на обвиняемия, а също на предходното му условно осъждане за престъпление, свързано с наркотиците. Определението на апелативния съд е окончателно.