Деветима участници в престъпна схема, свързана с незаконно разпространение на високорискови вещества в Пловдив и областта и на територията на столицата, са били задържани в петък.Спецакцията под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив е реализирана след детайлен анализ на събраните доказателства по водено досъдебно производство в отдел "Криминална полиция“ към областната дирекция на МВР. Разследването е проведено в тясна координация и сътрудничество със служители на Главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Национална полиция".При осъществените множество процесуално-следствени действия към материалите по делото са приобщени иззетите около 4,5 килограма марихуана, 275 грама кокаин, електронни везни, парични суми и мобилни телефони. Арестуваните със заповеди по ЗМВР са на възраст между 21 и 44 години, като сред тях има и жена.С постановление на наблюдаващия окръжен прокурор петима от извършителите са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, трима от тях имат обвинение и по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 1 от НК.