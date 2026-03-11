ЗАРЕЖДАНЕ...
Деветима участници в престъпна схема са арестувани в Пловдив
Спецакцията под надзора на Окръжна прокуратура - Пловдив е реализирана след детайлен анализ на събраните доказателства по водено досъдебно производство в отдел "Криминална полиция“ към областната дирекция на МВР. Разследването е проведено в тясна координация и сътрудничество със служители на Главните дирекции "Борба с организираната престъпност" и "Национална полиция".
При осъществените множество процесуално-следствени действия към материалите по делото са приобщени иззетите около 4,5 килограма марихуана, 275 грама кокаин, електронни везни, парични суми и мобилни телефони. Арестуваните със заповеди по ЗМВР са на възраст между 21 и 44 години, като сред тях има и жена.
С постановление на наблюдаващия окръжен прокурор петима от извършителите са привлечени като обвиняеми за престъпление по чл. 354а, ал. 1 и ал. 2 от НК, трима от тях имат обвинение и по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 1 от НК.
