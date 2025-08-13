ИЗПРАТИ НОВИНА
Напредва един от най-големите проекти в Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:40Коментари (0)956
© Plovdiv24.bg
Пловдивска фирма за производство на тръби ще рехабилитира трасето на EVN Топлофикация в участъка между районите "Южен" и "Тракия". Тръбите на теца са положени в бивш обществен канал под жп линиите близо до Вагоноремонтното депо. Оттам трябва да минат и тръбите на Южния обходен колектор, който се изгражда в момента, предава Plovdiv24.bg.

Както по-рано съобщихме, пред етап II от проекта за колектора изникна нов непредвиден проблем, а именно – полагането на тръби в посока към жр "Тракия“. Според идейния проект, за съоръжението е трябвало да се направи сондаж под жп линиите. От НКЖИ обаче не били съгласни, заради изпълнявания от тях проект за модернизация и обновяване на жп ареал Пловдив също с европейско финансиране.

Така се преминава към план Б за свързването на колектора между районите "Южен“ и "Тракия“, като се използва трасето на теца през бившия канал. Разговорите между ръководството на проекта на ВиК и шефовете на EVN Топлофикация завършили с договорка, според която водното дружество ще направи въпросното обновяване на трасето за отопление. 

"Не можем да ги принудим сами да направят рехабилитацията, затова намерихме друга фирма. В момента водим преговори с нея" - обясни ситуацията Петър Гюров - технически ръководител от консорциум "Еко проект Пловдив“. Дейностите ще са за тяхна сметка, но в бюджета им не са заложени средства и тепърва ще се търсят. 

Иначе голяма част от проекта на територията на район "Тракия" е изпълнена и няма никакви драми. Изградено е трасето от новата Пречиствателна станция и сега се копае на ул. "Нестор Абаджиев" близо до индустриалната зона. 

За следващата година обаче остава изграждането на свързващата шахта на "Коматевско шосе" между бул. "Александър Стамболийски" и ул. "Модър". Там пък  трябва да пресече в участък с археологически находки. Проектът на съоръжението е внесен в НИНКН още през юли и експертното становище се очаква да е готово около нова година. Археологическият сезон започва през март-април, но най-вероятно самото разкопаване ще се прави през лятото, когато има силно намален автомобилен трафик, предполага Гюров.  

Изграждането на Южен обходен колектор на Пловдив е сред най-мащабните инфраструктурни обекти в града. Трасето на съоръжението минава от булевард "Пещерско шосе", върви по улиците "Царевец" и "Модър", оттам по булевард "Александър Стамболийски", улица "Нестор Абаджиев" в ж.р. "Тракия" и се зауства в Пречиствателната станция на Ягодовско шосе. На места тръбите са с вътрешен диаметър до 3.5 метра. Цялата дължина на колектора е 12 километра. Съоръжението ще обслужва всички квартали в район "Южен", с възможност да се включат и селата от родопската яка.

Това е и най-мащабният проект на държавното дружество "ВиК - Пловдив". Изграждането на съоръжението се финансира чрез ОП "Околна среда" 2014-2020. Общата стойност, преди актуализацията заради инфлацията, е 134 720 653,75 лв., от които: 80 993 613, 84 лв. – европейско съфинансиране от Кохезионния фонд; 14 292 990,68 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България; 16 986 995,72 лв. собствен принос на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Пловдив; 22 447 053,51 лв. – недопустими разходи.

Строително-монтажните работи се извършват от ДЗЗД "Еко проект Пловдив", в което участват фирмите "Интерхолд" ЕООД, "ТЕС Кънстракшън Груп" ЕООД ("Парсек груп") и "ВиК Инфраструктурно проектиране" ЕООД.

По документи началната дата на изпълнение е 12.09.2019 г., а крайната дата 12.03.2024 г. Реалните строителни дейности започнаха на 11 октомври 2022 г. с първа копка на бул. "Александър Стамболийски" близо до пробива "Модър - Царевец" с идеята да се направи първо този участък, за да се осъществи автомобилната връзка между районите "Южен" и "Западен".

Крайният срок за изграждането на Южния обходен колектор е 2029 г.



