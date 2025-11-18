ЗАРЕЖДАНЕ...
|Най-новото кино в Пловдив обяви цените
"Уважаеми зрители,
За да разсеем недобронамерените спекулации относно цените на билетите, решихме да ги обявим предварително. Подготвяме да обявим първата програма на киното", допълниха те.
Според подробната им таблица сумите на билетите ще бъдат най-ниски през понеделник и сряда. В IMAX залата цената ще е 12,71 лева, а за 3D 14,67 лева.
В любопитната зала Screen X сумите отново ще са в този цен
През уикендите, както и във вторник, четвъртък и петък ще са по-високи, но няма да преминават 20 лева.
Разбира се, ще има отстъпки за пенсионери, ученици и хора в неравностойно положение. Организаторите допълват, че през 2026 ще бъде открита VIP залата.
преди 1 ч. и 12 мин.
