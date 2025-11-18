Най-новото кино в Пловдив обяви цените

© Facebook Най-новото кино в Пловдив Cineland Markovo Tepe ще отвори врати на 28 ноември, споделиха създателите му в социалните мрежи. Още преди да е ясна програмата на киното, те вече обявиха цените с идеята да разсеят спекулации по техен адрес.



"Уважаеми зрители,



За да разсеем недобронамерените спекулации относно цените на билетите, решихме да ги обявим предварително. Подготвяме да обявим първата програма на киното", допълниха те.



Според подробната им таблица сумите на билетите ще бъдат най-ниски през понеделник и сряда. В IMAX залата цената ще е 12,71 лева, а за 3D 14,67 лева.



В любопитната зала Screen X сумите отново ще са в този ценови диапазон, а в обикновената зала с около 2-3 лева по-ниски.



През уикендите, както и във вторник, четвъртък и петък ще са по-високи, но няма да преминават 20 лева.



Разбира се, ще има отстъпки за пенсионери, ученици и хора в неравностойно положение. Организаторите допълват, че през 2026 ще бъде открита VIP залата.