ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Най-новото кино в Пловдив обяви цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:48Коментари (1)6354
© Facebook
Най-новото кино в Пловдив Cineland Markovo Tepe ще отвори врати на 28 ноември, споделиха създателите му в социалните мрежи. Още преди да е ясна програмата на киното, те вече обявиха цените с идеята да разсеят спекулации по техен адрес. 

"Уважаеми зрители,

За да разсеем недобронамерените спекулации относно цените на билетите, решихме да ги обявим предварително. Подготвяме да обявим първата програма на киното", допълниха те. 

Според подробната им таблица сумите на билетите ще бъдат най-ниски през понеделник и сряда. В IMAX залата цената ще е 12,71 лева, а за 3D 14,67 лева.

В любопитната зала Screen X сумите отново ще са в този цен
© Facebook
ови диапазон, а в обикновената зала с около 2-3 лева по-ниски. 

През уикендите, както и във вторник, четвъртък и петък ще са по-високи, но няма да преминават 20 лева. 

Разбира се, ще има отстъпки за пенсионери, ученици и хора в неравностойно положение. Организаторите допълват, че през 2026 ще бъде открита VIP залата.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Цените са ниски и достъпни! Ще скъсате шортите на всички! Браво! Дори смятам, че може да ги вдигнете малко!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Медицинско чудо в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив
16:26 / 18.11.2025
Невиждана у нас технология откриват край Пловдив
16:00 / 18.11.2025
Нови подробности за убийството в "Тракия" в Пловдив
15:03 / 18.11.2025
Пловдивчанин: Опасно и гнусно преживяване
16:31 / 18.11.2025
Шофьор на автобус кандидатства за наглец на седмицата
13:38 / 18.11.2025
Чудесна инициатива в "Кауфланд" и "Лекси" в Пловдив
12:29 / 18.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
Габриела Красимирова е загиналата шофьорка на джипа от тежката катастрофа на АМ "Тракия"
13:16 / 16.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Наталия Симеонова заминава от България
Наталия Симеонова заминава от България
13:37 / 17.11.2025
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
14:14 / 16.11.2025
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
Предприемач: В бизнеса ми инженерът от студентската скамейка започва с 4000 лева заплата
14:53 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки достигат над 50 000 лв.
08:35 / 16.11.2025
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
08:54 / 17.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Обвиниха Лена Бориславова във фалшификация на документи
Български национален отбор по футбол
Президентът внася в НС предложение за национален референдум за еврото
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: