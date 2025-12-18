© виж галерията Регионален природонаучен музей – Пловдив разширява своята експозиция с нов, изключително атрактивен и рядък обитател – джуджевидната мармозетка (Cebuella pygmaea), призната за най-малката маймунка в света.



Родом от тропическите гори на Южна Америка, този миниатюрен примат тежи едва 100–120 грама и впечатлява с изключителната си адаптация към живот сред дърветата. Джуджевидната мармозетка се отличава с висока подвижност, остри нокти, гъста козина и големи изразителни очи, които ѝ помагат да се ориентира в гъстата растителност на естествената ѝ среда.



В природата видът живее в малки социални групи и се храни основно с дървесни сокове, плодове и насекоми. Той е ярък пример за удивителното биологично разнообразие и фините екологични баланси в тропическите екосистеми.



С представянето на джуджевидната мармозетка, Регионален природонаучен музей – Пловдив продължава мисията си да обогатява своите експозиции и да предлага на посетителите възможност за непосредствен досег с редки и впечатляващи животински видове.



Музеят кани всички жители и гости на града да се срещнат отблизо с най-малката маймунка в света и да научат повече за нейните уникални адаптации и начин на живот.