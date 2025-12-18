ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
Автор: Силвия Станева 19:14Коментари (0)349
©
виж галерията
Регионален природонаучен музей – Пловдив разширява своята експозиция с нов, изключително атрактивен и рядък обитател – джуджевидната мармозетка (Cebuella pygmaea), призната за най-малката маймунка в света.

Родом от тропическите гори на Южна Америка, този миниатюрен примат тежи едва 100–120 грама и впечатлява с изключителната си адаптация към живот сред дърветата. Джуджевидната мармозетка се отличава с висока подвижност, остри нокти, гъста козина и големи изразителни очи, които ѝ помагат да се ориентира в гъстата растителност на естествената ѝ среда.

В природата видът живее в малки социални групи и се храни основно с дървесни сокове, плодове и насекоми. Той е ярък пример за удивителното биологично разнообразие и фините екологични баланси в тропическите екосистеми.

С представянето на джуджевидната мармозетка, Регионален природонаучен музей – Пловдив продължава мисията си да обогатява своите експозиции и да предлага на посетителите възможност за непосредствен досег с редки и впечатляващи животински видове.

Музеят кани всички жители и гости на града да се срещнат отблизо с най-малката маймунка в света и да научат повече за нейните уникални адаптации и начин на живот.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
17:10 / 18.12.2025
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
15:32 / 18.12.2025
Браво на пловдивската пожарна!
15:39 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Природни стихии
Проблем в болница "Селена"
Протести срещу Бюджет 2026
Процедурата за избор на нов главен прокурор
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: