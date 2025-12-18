ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Най-малката маймунка в света пристигна в Пловдив
Родом от тропическите гори на Южна Америка, този миниатюрен примат тежи едва 100–120 грама и впечатлява с изключителната си адаптация към живот сред дърветата. Джуджевидната мармозетка се отличава с висока подвижност, остри нокти, гъста козина и големи изразителни очи, които ѝ помагат да се ориентира в гъстата растителност на естествената ѝ среда.
В природата видът живее в малки социални групи и се храни основно с дървесни сокове, плодове и насекоми. Той е ярък пример за удивителното биологично разнообразие и фините екологични баланси в тропическите екосистеми.
С представянето на джуджевидната мармозетка, Регионален природонаучен музей – Пловдив продължава мисията си да обогатява своите експозиции и да предлага на посетителите възможност за непосредствен досег с редки и впечатляващи животински видове.
Музеят кани всички жители и гости на града да се срещнат отблизо с най-малката маймунка в света и да научат повече за нейните уникални адаптации и начин на живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Общински съветник: Някои ще бъдат много щастливи от този подарък
17:10 / 18.12.2025
Утре откриват новата "магистрала", която е вътре в самия Пловдив
15:51 / 18.12.2025
ОбС Пловдив разреши на общината да участва в процедура по публичн...
16:23 / 18.12.2025
Нагъл чичко мутрее в Пловдив, плаши със саморазправа, свири като ...
14:57 / 18.12.2025
УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив вече предлага VIP стаи за родилки
15:32 / 18.12.2025
Браво на пловдивската пожарна!
15:39 / 18.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS