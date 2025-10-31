Нахалство без граници в Пловдив

© Фейсбук Проблемът с безразборното паркиране в Пловдив става все по-сериозен. В редакцията на Plovdiv24.bg ежедневно получаваме сигнали за неправилно спрели автомобили навсякъде из града.



Този път обаче ситуацията е малко по-различна - не става въпрос за неправилно паркиране, а за некоректно запазване на паркоместа.



"Ето така се пазят паркоместа, когато не ти се плаща за скоба", съобщи потребител в социалната мрежа Фейсбук. Адресът на въпросния блок е на булевард "Източен". Коментарите оставяме на вас...