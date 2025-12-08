Награждават призьори в коледен конкурс

© На 18 декември в кметството на район “Източен" ще бъдат отличени класираните участници в конкурса "Коледни чудеса“.



"Изключително съм щастлив, че в тазгодишното издание в коледния конкурс взеха участие над 300 деца и ученици от учебните и детски заведения в район “Източен". Поздравявам всички деца за участието и старанието, което бяха вложили!", заяви районният кмет Емил Русинов.



Церемонията по награждаването за детските градини започва в 10 часа, а на училищата - в 11 часа.



КЛАСИРАНЕ



I. РАЗКАЗ:



1-во място - Мартина Карастойкова от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ за разказа "Коледни чудеса“



2-ро място -Дамян Търпов от ЧОУ “Бъдеще“ за разказа/приказка "Чудесата на Дядо Коледа“



3-то място – Антония Димитрова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Една вълшебна Коледа“



3-то място - Лора Цоневска от ОУ “Васил Левски“ за разказа “Коледно вълшебство“



ПООЩРЕНИЯ:



Виктор Баев от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледни чудеса“



Ванеса Кичукова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледното чудо на Алекс“



Веселин Имандиев от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа "Коледно спасяване“



Алекси Симов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за разказа "Коледно чудо“



Светослав Мичев от ОУ “Васил Левски“ за рзказа "Коледното чудо на малката звезда“



Михаела Маврова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа “Коледни чудеса“



Димитър Тодоров от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Магията на Коледа“



Габриела Жекова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа " Коледна пътечка от светлинки“



II. СТИХОТВОРЕНИЕ:



1-во място – Никола- Владислав Станкулов от ОУ “Васил Левски“ за стихотворението "Коледно чудо“



2-ро място – Паулина Цънцарова от НУ “П.Р.Славейков“ за стихотворението " Коледни чудеса“



3-то място - Ели Мъмърска от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Коледно вдъхновение“



ПООЩРЕНИЯ:



- Джанер Йорданов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за стихотворението "Скоро е Коледа“



- Мая Тюрдиева от ДГ “Чайка“-2 със стихотворението "Броят минутите със смях“



- Райя Накева от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Чудото в нас“



III. ПРИКАЗКА:



1-во място - Теа Кошничарова от ДГ “Чайка-2“ за приказката "Коледното чудо на малката Лия“



2-ро място - Костадин Вакрилов от ДГ “Чайка“ за приказката "Коледата на Бени"



3-то място - Виктория Тошева от ДГ “Чайка“ за приказката "Звездна коледна магия“



ПООЩРЕНИЯ:



-Рая Кунова от ДГ “Чайка“ за приказката " Коледното желание на Мими“



- Самуил Димитров от ДГ “Наталия“ за приказката "Коледното чудовище“



- Елиа Джандева от ДГ “Детелина“ за приказката " Вълшебната Коледа на Анди“



- Дамян Георгиев от ДГ “Детелина“ за приказката "Бисквитеното човече“



- Данчо Атанасов от ДГ “Маргаритка“ за приказката "Вълшебна Коледа“



-Мартин Манолов от ДГ “Чайка“ за приказката "Изчезналите бисквитки“



-Йордан Алексиев от ДГ “Наталия“ за приказката "Вълшебното писмо“



IV. РИСУНКА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:



1-во място - Ана Мария Мартинова от ДГ “Чайка“ 2



2-ро място - Ванеса Нинкова от ДГ “Наталия“



3-то място - Рени Петкова от ДГ “Детелина“



ПООЩРЕНИЯ:



-Рая Бухалова от ДГ “Чайка“



- Никол Кощрова от ДГ “Чайка" 2



- Христо Цъцаров от ДГ “Щастливо детство“



- Владислав Мартинов от ДГ “Чайка“ 2



- Теодора Желева от ДГ “Наталия“



-Михаела Вълчинова от ДГ “Щастливо детство“



- Рая Василева от ДГ “Чайка“ 2



- Гюлерман Мехмед от ДГ "Биляна“



V. РИСУНКА УЧИЛИЩА:



1-во място - Боян Орлин Карабаджев от НУ “П.Р.Славейков“ и Албена Нанкова- от ЧОУ“Бъдеще“



2-ро място - Николай Гърчев от ЧОУ “Бъдеще“ и Моника Илиева от ОУ “Васил Левски“



3-то място -Дара Стоянова от ОУ “Васил Левски“ и Никол Гъдева от НУ “П.Р.Славейков“



ПООЩРЕНИЯ:



-Аслъ Бакар от ЧОУ “Бъдеще“



- Любомира Стоянова от ЧЕГ "Стоян Сариев“



- Валентина Сотирова от ОУ “Васил левски“



-Силви Витанова от ЧОУ “Бъдеще“



- Самуил Георгиев от НУ “П.Р.Славейков“



- Албена Манджукова от ЧОУ “Бъдеще“