ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Награждават призьори в коледен конкурс
"Изключително съм щастлив, че в тазгодишното издание в коледния конкурс взеха участие над 300 деца и ученици от учебните и детски заведения в район “Източен". Поздравявам всички деца за участието и старанието, което бяха вложили!", заяви районният кмет Емил Русинов.
Церемонията по награждаването за детските градини започва в 10 часа, а на училищата - в 11 часа.
КЛАСИРАНЕ
I. РАЗКАЗ:
1-во място - Мартина Карастойкова от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ за разказа "Коледни чудеса“
2-ро място -Дамян Търпов от ЧОУ “Бъдеще“ за разказа/приказка "Чудесата на Дядо Коледа“
3-то място – Антония Димитрова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Една вълшебна Коледа“
3-то място - Лора Цоневска от ОУ “Васил Левски“ за разказа “Коледно вълшебство“
ПООЩРЕНИЯ:
Виктор Баев от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледни чудеса“
Ванеса Кичукова от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Коледното чудо на Алекс“
Веселин Имандиев от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа "Коледно спасяване“
Алекси Симов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за разказа "Коледно чудо“
Светослав Мичев от ОУ “Васил Левски“ за рзказа "Коледното чудо на малката звезда“
Михаела Маврова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа “Коледни чудеса“
Димитър Тодоров от ОУ “Васил Левски“ за разказа "Магията на Коледа“
Габриела Жекова от НУ “П.Р.Славейков“ за разказа " Коледна пътечка от светлинки“
II. СТИХОТВОРЕНИЕ:
1-во място – Никола- Владислав Станкулов от ОУ “Васил Левски“ за стихотворението "Коледно чудо“
2-ро място – Паулина Цънцарова от НУ “П.Р.Славейков“ за стихотворението " Коледни чудеса“
3-то място - Ели Мъмърска от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Коледно вдъхновение“
ПООЩРЕНИЯ:
- Джанер Йорданов от ОбУ “Пенчо Славейков“ за стихотворението "Скоро е Коледа“
- Мая Тюрдиева от ДГ “Чайка“-2 със стихотворението "Броят минутите със смях“
- Райя Накева от ПГТ “Проф. Асен Златаров“ със стихотворението "Чудото в нас“
III. ПРИКАЗКА:
1-во място - Теа Кошничарова от ДГ “Чайка-2“ за приказката "Коледното чудо на малката Лия“
2-ро място - Костадин Вакрилов от ДГ “Чайка“ за приказката "Коледата на Бени"
3-то място - Виктория Тошева от ДГ “Чайка“ за приказката "Звездна коледна магия“
ПООЩРЕНИЯ:
-Рая Кунова от ДГ “Чайка“ за приказката " Коледното желание на Мими“
- Самуил Димитров от ДГ “Наталия“ за приказката "Коледното чудовище“
- Елиа Джандева от ДГ “Детелина“ за приказката " Вълшебната Коледа на Анди“
- Дамян Георгиев от ДГ “Детелина“ за приказката "Бисквитеното човече“
- Данчо Атанасов от ДГ “Маргаритка“ за приказката "Вълшебна Коледа“
-Мартин Манолов от ДГ “Чайка“ за приказката "Изчезналите бисквитки“
-Йордан Алексиев от ДГ “Наталия“ за приказката "Вълшебното писмо“
IV. РИСУНКА ДЕТСКИ ГРАДИНИ:
1-во място - Ана Мария Мартинова от ДГ “Чайка“ 2
2-ро място - Ванеса Нинкова от ДГ “Наталия“
3-то място - Рени Петкова от ДГ “Детелина“
ПООЩРЕНИЯ:
-Рая Бухалова от ДГ “Чайка“
- Никол Кощрова от ДГ “Чайка" 2
- Христо Цъцаров от ДГ “Щастливо детство“
- Владислав Мартинов от ДГ “Чайка“ 2
- Теодора Желева от ДГ “Наталия“
-Михаела Вълчинова от ДГ “Щастливо детство“
- Рая Василева от ДГ “Чайка“ 2
- Гюлерман Мехмед от ДГ "Биляна“
V. РИСУНКА УЧИЛИЩА:
1-во място - Боян Орлин Карабаджев от НУ “П.Р.Славейков“ и Албена Нанкова- от ЧОУ“Бъдеще“
2-ро място - Николай Гърчев от ЧОУ “Бъдеще“ и Моника Илиева от ОУ “Васил Левски“
3-то място -Дара Стоянова от ОУ “Васил Левски“ и Никол Гъдева от НУ “П.Р.Славейков“
ПООЩРЕНИЯ:
-Аслъ Бакар от ЧОУ “Бъдеще“
- Любомира Стоянова от ЧЕГ "Стоян Сариев“
- Валентина Сотирова от ОУ “Васил левски“
-Силви Витанова от ЧОУ “Бъдеще“
- Самуил Георгиев от НУ “П.Р.Славейков“
- Албена Манджукова от ЧОУ “Бъдеще“
|Още по темата:
|общо новини по темата: 69
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивските читалища към министър Бачев: С дълбоко безпокойство ...
15:50 / 08.12.2025
Гишетата за издаване на карти за градския транспорт няма да работ...
15:21 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като с...
16:09 / 08.12.2025
Обитател на блок в Пловдив е арестуван, хвърлял от терасата твърд...
12:19 / 08.12.2025
Токов удар в помпена станция остави без вода високите етажи
13:24 / 08.12.2025
Строителите обещали да приключат ремонта на Хуманитарната до 1 фе...
13:29 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Митьо Маринов остана сам
15:47 / 06.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
08:38 / 06.12.2025
Голямо признание за Димитър Рачков
21:47 / 06.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS