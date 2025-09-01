ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над Пловдив самолетът на Урсула фон дер Лайен загубил достъп до GPS навигацията
Самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен загубил достъп до GPS навигационните услуги, докато се приближавал към летището в Пловдив вчера, което принудило пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.
Служители, запознати с инцидента, твърдят, че той се разглежда като предполагаема руска намеса.
Според един от служителите "GPS сигналът в цялата зона на летището се e изключил. Самолетът кръжеше близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки хартиени карти."
Служителят определи прекъсването като "безспорна намеса". Прекъсването е свързано със заглушаване на GPS сигнали, практика, която предотвратява или изкривява сателитната навигация. Първоначално използвана за военна и разузнавателна защита, подобна намеса сега все по-често се отчита като инструмент за нарушаване на комуникацията.
Фон дер Лайен пътува от Варшава до Пловдив, за да се срещне с българския премиер Росен Желязков и да посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната ВМЗ - Сопот.
