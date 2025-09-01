ИЗПРАТИ НОВИНА
Над Пловдив самолетът на Урсула фон дер Лайен загубил достъп до GPS навигацията
Автор: Ваня Кузманова 12:50Коментари (1)540
©
Полетът на Урсула фон дер Лайен от ЕС e засегнат от предполагаемо руско заглушаване на GPS в България, пише Financial Times.

Самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен загубил достъп до GPS навигационните услуги, докато се приближавал към летището в Пловдив вчера, което принудило пилотите да кацнат, използвайки хартиени карти.

Служители, запознати с инцидента, твърдят, че той се разглежда като предполагаема руска намеса.

Според един от служителите "GPS сигналът в цялата зона на летището се e изключил. Самолетът кръжеше близо час, преди пилотът да реши да кацне ръчно, използвайки хартиени карти."

Служителят определи прекъсването като "безспорна намеса". Прекъсването е свързано със заглушаване на GPS сигнали, практика, която предотвратява или изкривява сателитната навигация. Първоначално използвана за военна и разузнавателна защита, подобна намеса сега все по-често се отчита като инструмент за нарушаване на комуникацията. 

Фон дер Лайен пътува от Варшава до Пловдив, за да се срещне с българския премиер Росен Желязков и да посетят най-голямото държавно военно предприятие в страната ВМЗ - Сопот.


Още по темата: общо новини по темата: 25
01.09.2025 Експерти след визитата на Фон дер Лайен: Това е признание за България
31.08.2025 Борисов: Всички сме за мир, но трябва да имаш мощна отбрана, за да се съобразяват и да не те нападат
31.08.2025 Урсула фон дер Лайен: 1/3 от оръжията за Украйна са идвали от България
31.08.2025 Костадин Костадинов пред Plovdiv24.bg: Урсула ще трябва да влезе през задния вход като мишка
31.08.2025 Напрежението в Сопот ескалира, дъждът не спря протестиращите
31.08.2025 Протест пред ВМЗ - Сопот
И въпреки това, копейкаджиите, киснаха под дъжда пред ВМЗ, после даже се сбиха по между си, а Урсула си направи планираната визита и продължи благополучно към следващата дестинация :) хахахах
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Деси Добрева: Пловдив бие всички други градове
11:45 / 01.09.2025
Ремонтират ремонта на Бетонния мост
10:16 / 01.09.2025
Читател: Скоро да не влезем в новините!
09:14 / 01.09.2025
Огромни щети след пожара в Пловдив. Който може - нека помогне
08:09 / 01.09.2025
Днес затварят Бетонния мост от едната страна
05:00 / 01.09.2025
Пловдивчанин: Защо товарите човека с фишове? Може да е починал!
14:50 / 31.08.2025

Честито на Виктория Петрова!
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
Българка от Англия: Цените са по-ниски! Няма сравнение! Тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:43 / 30.08.2025
Иван Христов призна за условната си присъда
Иван Христов призна за условната си присъда
16:26 / 30.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
10:02 / 30.08.2025
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 август 2025 г.
08:44 / 30.08.2025
