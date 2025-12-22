ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Над 60 дежурни екипа на "Eлектроразпределение Юг" са в готовност
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:30Коментари (0)127
©
Над 60 дежурни екипа на Eлектроразпределение Юг са в готовност да реагират при необходимост по време на предстоящите коледни и новогодишни празнични дни. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни зимни ситуации, както и да активира кризисен щаб.

Като част от текущата подготовка за работа през зимата, дружеството е доставило по места техника, инструменти и материали с оглед осигуряване на авариен резерв. В това число влиза и доставка на специализирана механизация – високопроходими автомобили, автовишки, моторни шейни, както и АTV и UTV за труднодостъпните райони.

Дежурните екипи поддържат връзка с денонощно функциониращия Диспечерски център за управление на електроразпределителната мрежа.


Още по темата: общо новини по темата: 136
22.12.2025 Коледен благотворителен базар в Съдебната палата в Пловдив
22.12.2025 Коледно-новогодишна програма на община Пловдив
22.12.2025 В дните около Коледа и Нова година магазините на А1 ще обслужват клиенти с променено работно време
22.12.2025 МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
22.12.2025 Д-р Попова: Алкохолът и солените меса са перфектната комбинация за хипертонична криза
22.12.2025 Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
предишна страница [ 1/23 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Новият шеф на Апелативна прокуратура-Пловдив встъпи в длъжност
16:20 / 22.12.2025
Пловдивчани скочиха срещу бъдещ строеж
14:57 / 22.12.2025
МВР Пловдив: Бъдете внимателни, ако има силен вятър
14:09 / 22.12.2025
Кметът за Югоизточния обход на Пловдив: Отидете и погледнете с ка...
16:24 / 22.12.2025
Кметът обясни за коледния базар на стадион "Христо Ботев"
12:11 / 22.12.2025
Отвориха за движение най-новоасфалтираната улица в Пловдив
11:59 / 22.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тежка катастрофа във Варна на Колхозния пазар
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: