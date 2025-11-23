Над 40 пъти неуспешно тестваха с дрегер шофьорка от Пловдив и все пак й взеха книжката

© Пътна полиция - Пловдив глоби водачка с 2000 лв. и й взе книжката за 2 години за отказ да бъде проверена за алкохол, въпреки че жената направила над 40 опита за тестване с дрегера. Тя била спряна за проверка зад волана на форд около 14,30 часа на 27 декември м. г. на "Кукленско шосе". Многократните проби с алкотеста не дали резултат, защото тя не успяла да издиша достатъчно въздух. Била изпратена да даде кръвна проба в УМБАЛ "Свети Георги", но там й отказали, защото се явила със закъснение от 3 минути.



Жената обжалвала наложените й санкции, които са потвърдени от Районния съд, но административните магистрати се произнасят в нейна полза, защото тя страда от редица заболявания и не е можела да издиша достатъчно въздух. "Не е налице отказ от извършване на проба, а невъзможност да се даде такава. Следва да се вземе предвид, че при изготвяне на експертизата вещото лице е установило стойности на обема на издишания въздух и продължителност на издишването, които са на минимума стойности, при които може да се даде годна проба", е записано в мотивите към съдебното решение. Съставът намира закъснението от 3 минути за явяването в болницата за допустимо при натоварения трафик в града, пишат от "168 часа".







Така санкциите са отменени, като произнасянето на втората инстанция е окончателно.